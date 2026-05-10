Live TV

Ioan Isaiu, ultim omagiu în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca. Actorul va fi înmormântat miercuri, la Dej

Data actualizării: Data publicării:
Ioan Isaiu
Actorul clujean Ioan Isaiu. Foto: Facebook

Slujba de înmormântare a actorului Ioan Isaiu va avea loc miercuri, 13 mai, de la ora 12:00, la Biserica Ortodoxă „Sfânta Treime” din Dej, a anunţat Teatrul Naţional din Cluj-Napoca pe Facebook.

Potrivit instituţiei, cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu o pot face marţi, 12 mai, între orele 11:00 şi 14:00, în foaierul Teatrului Naţional din Cluj-Napoca sau miercuri, între orele 10:00-12:00, la Biserica Ortodoxă Sfânta Treime din Dej, pe situată str. Unirii nr. 1 D.

„Sincere condoleanţe familiei şi tuturor celor care l-au iubit!”, au transmis reprezentanţii Teatrului Naţional din Cluj-Napoca.

Actorul Ioan Isaiu a murit sâmbătă, la vârsta de 56 de ani.

Editor : S.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ioan Isaiu
1
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
Laura Codruța Kovesi
3
Kovesi, după ce Nicușor Dan a vorbit despre abuzurile DNA din mandatul ei: Îi doresc un...
simion aur inquam george calin
4
AUR sesizează Avocatul Poporului după ce Bolojan a repus în Guvern o ordonanță de urgență
Russia Slovakia Victory Day
5
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Digi Sport
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
loc de parcare cluj napoca
În Cluj-Napoca, un loc de parcare a fost scos la vânzare la preț de garsonieră. Proprietarul cere peste 26.000 de euro
arbori taiati dintr-o padure
Pădurile din jurul orașelor, puse în pericol pentru că statul își face treaba pe jumătate: de ce nu se aplică legea care le protejează
taieri
Hectare întregi din pădurea Hoia-Baciu de lângă Cluj-Napoca, tăiate „la ras”, peste ce prevede legea
mașini parcate
Caz absurd în Cluj-Napoca. O femeie a fost amendată pentru o parcare neregulamentară la trei ani după ce a murit
chei de la apartament de inchiriat
Schimbare pe piața imobiliară: Cluj-Napoca nu mai este orașul cu cele mai mari prețuri din țară la apartamente
Recomandările redacţiei
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune...
george simion si calin georgescu fac declaratii
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e...
Radu Miruta
Radu Miruță îi atacă pe liderii PSD: „Guvernarea nu este un joc între...
Geran 5
Rusia a lansat online, de „Ziua Victoriei”, „Geran 5”, o nouă rachetă...
Ultimele știri
Alexandru Muraru (PNL) anunță că a inițiat legea prin care 10 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, să devină zi liberă
Kremlinul acuză Armenia că i-ar fi oferit o platformă pentru declaraţii antiruseşti lui Zelenski. „Așa a început și în Ucraina”
Irineu Darău, după vizita la Kiev: „Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina”. Ce proiecte comune s-au discutat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, mesaj sfâșietor după moartea subită a lui Ioan Isaiu: „Viața ne lovește atât de brusc!”...
Cancan
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Fanatik.ro
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Dan Alexa a recunoscut că a iubit o femeie căsătorită. Antrenorul de la Poli Timișoara nu s-a mai ascuns
Adevărul
Val de reacții la mesajul angajatei care lucrează de pe plajă. „O zi normală și productivă de lucru, într-un...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Ioan Isaiu a murit la 56 de ani, înainte de a-și vedea visul împlinit. Ce spunea despre singurul său regret
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Situație neverosimilă la Real Madrid! Soția i-a spus că bagă divorț dacă semnează contractul
Pro FM
George Burcea, reacție surprinzătoare în ziua nunții Andreei Bălan cu Victor Cornea. Imaginea postată a...
Film Now
Jerry Seinfeld susține că „Friends” s-a inspirat din sitcom-ul „Seinfeld”: „Au luat ideea și au pus oameni...
Adevarul
Trei dintre mâncărurile tradiționale românești cu cele mai bizare nume. Aproape nimeni nu mai știe ce...
Newsweek
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
Digi FM
Decizia controversată a unei mame. Își ia fiicele de la școală pentru a merge în vacanțe: „Plătesc amenzile...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Charlize Theron dezvăluie sacrificiul din spatele disciplinei care a format-o ca actriță: „De câteva ori am...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă