„Vizitatorul interstelar” 3I/ATLAS pare să-și fi schimbat culoarea, pentru a treia oară. Când va ajunge cometa cel mai aproape de Terra

Data publicării:
Traiectoria cometei 3I/ATLAS.
Traiectoria cometei 3I/ATLAS. Foto: Reuters

Noi observații dezvăluie că 3I/ATLAS, cometa interstelară care străbate sistemul nostru solar, ar dezvolta o nuanță albăstruie, după ce a trecut printr-un episod neașteptat de strălucire neobișnuită, în timp ce era ascunsă în spatele soarelui. Aceasta este a treia oară când experții au observat o potențială schimbare a culorii cometei, relatează Live Science.

3I/ATLAS, al treilea obiect interstelar cunoscut care a vizitat sistemul nostru solar, a fost observat îndreptându-se spre soare cu peste 210.000 km/h la începutul lunii iulie. Cometa ar putea fi cea mai veche de acest fel văzută vreodată și a fost probabil ejectată din sistemul său stelar natal, undeva la granița Căii Lactee, în urmă cu peste 7 miliarde de ani. De atunci, a navigat prin spațiul interstelar, înainte de ajunge în sistemul nostru solar.

După ce s-a apropiat de Marte la începutul lunii octombrie, cometa interstelară a petrecut ultimele săptămâni pe partea opusă a soarelui față de Pământ, ceea ce o face în mare parte inobservabilă de pe planeta noastră, deși o câteva de nave spațiale aflate pe orbită au putut să o observe. Dar acum începe să devină din nou vizibilă pentru telescoapele terestre.

Cometa a atins punctul cel mai apropiat de soare, cunoscut sub numele de periheliu, pe 29 octombrie, când era în mare parte ascunsă de noi, ajungând la o distanță minimă de 210 milioane de kilometri de steaua noastră - de aproximativ 1,4 ori mai departe de soare decât Pământul. Cu o zi înainte, doi cercetători care analizau date de la nave spațiale care încă puteau vedea 3I/ATLAS au dezvăluit că cometa devenise decâteva ori mai luminoasă decât se vedea anterior, ceea ce nu poate fi explicat pe deplin doar prin apropierea sa de soare.

În aceeași lucrare, cercetătorii au mai scris că cometa pare a avea o nuanță albastră, ceea ce a fost o surpriză, având în vedere că această culoare nu fusese observată în cometă până acum. Această schimbare de culoare este probabil rezultatul unui gaz specific, cum ar fi monoxidul de carbon sau amoniacul, care se scurge din cometă, au susținut ei. Acest studiu nu a fost încă evaluat de alți cercetători și nicio altă observație nu a confirmat până acum colorația albastră.

Cercetătorii au observat că nuanța albastră contrastează puternic cu nuanța roșiatică inițială, emanată de cometă în timpul observațiilor din iulie, probabil rezultatul prafului care se desprindea de la suprafața sa. Apoi, în septembrie, cometa a părut pentru scurt timp să devină verde, probabil din cauza prezenței carbonului diatomic sau cianurilor în coada sa.

Aceste schimbări de culoare au fost doar temporare și, în prezent, nu este clar de ce.

În următoarele săptămâni, cometa va deveni din ce în ce mai vizibilă pentru observatorii cerului din emisfera nordică, pe măsură ce se deplasează spre nord pe cerul nopții. Cu toate acestea, nu va fi vizibilă cu ochiul liber, ceea ce înseamnă că veți avea nevoie de un telescop sau de un binoclu puternic pentru a o vedea.

3I/ATLAS va ajunge în punctul cel mai apropiat de Pământ pe 19 decembrie, ajungând la o distanță minimă de 270 de milioane de km - aproximativ 1,8 ori distanța Pământ-Soare. Până atunci, cercetătorii vor putea vedea mult mai bine cometa, permițându-le să o studieze și mai detaliat. Două nave spațiale ESA ar putea, de asemenea, să zboare prin coada lungă a cometei înainte ca aceasta să iasă din sistemul nostru solar.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Te-ar putea interesa și:
Pământul lovit de asteroizi
Asteroid descoperit în apropierea Pământului, „ascuns” de strălucirea Soarelui. „Cei mai periculoși sunt și cei mai greu de detectat”
ilustrație cu cercuri radio bizare
„Printre cele mai bizare structuri cosmice”: Ce sunt inelele uriașe ce înconjoară întregi galaxii, descoperite recent de astronomi
asteroid mic
Un asteroid a trecut pe lângă Pământ mai aproape decât sateliții, iar astronomii l-au observat abia după câteva ore
Hubble Telescope Captures Best Picture Yet Of A High-Speed Comet, In Space - 08 Aug 2025
Noi detalii despre vizitatorul interstelar care tocmai a trecut pe lângă Marte: obiectul pierde apă „ca un furtun de pompieri”
ExoMars_Trace_Gas_Orbiter_observes_comet_3I_ATLAS_static_article
Vizitatorul interstelar 3I/ATLAS, care a trecut pe lângă Marte, fotografiat de sonda europeană ExoMars Trace Gas Orbiter
