Live TV

Shakira va cânta în Spania, pentru prima dată după opt ani

Data publicării:
Shakira, cântăreața columbiană, evoluează în cadrul unui concert de amploare în Zócalo din Mexico City, care, potrivit autorităților locale, a atras aproximativ 400.000 de persoane, în Mexico City, Mexic, pe 1 martie 2026.
Din articol
Vedeta columbiană Shakira va susține mai multe concerte la Madrid în luna septembrie, în încheierea turneului ei mondial, lucru care va marca revenirea artistei în Spania, țară unde n-a mai cântat din 2018, a anunțat luni organizatorul de evenimente Live Nation, promotorul artistei în acest stat.

Până în acest moment au fost fixate șase date - 18, 19, 20, 25, 26 și 27 septembrie -, însă primarul capitalei spaniole, José Luis Almeida, a dat de înțeles în ultimele zile că artista, în vârstă de 49 de ani, ar putea susține până la 10 concerte în total, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Shakira nu a mai susținut concerte în Spania din 2018, cu câțiva ani înainte să facă publică, în 2022, despărțirea de fostul jucător de fotbal spaniol Gerard Piqué.

„Într-o lume plină de incertitudini”, spectacolul ei „va celebra viața” și „cultura latino”, a explicat, cu prilejul unei conferințe de presă, promotorul Pino Sagliocco, președintele filialei din Spania a Live Nation, care nu a dorit să facă public costul acestui proiect.

Cu această ocazie, Live Nation, care organizează de asemenea 12 concerte în mai și iunie în Spania ale unui alt star latino, Bad Bunny, va ridica un „stadion Shakira”, o construcție temporară în sudul Madridului, cu o capacitate de circa 50.000 de locuri.

„Vom face lucrurile în stil mare”, a spus cu entuziasm Shakira într-un interviu publicat duminică de cotidianul El Pais, spunând că are „o legătură indestructibilă cu Spania”.

Vedeta columbiană a demarat în februarie 2025 un turneu mondial intitulat „Las mujeres ya no lloran” (Femeile nu plâng), după albumul cu același nume care a fost recompensat cu un premiu Grammy.

Anul acesta, la începutul lunii martie, artista a strâns circa 400.000 de fani cu ocazia unui concert gratuit în Mexic. Urmează de asemenea să susțină un concert pe 2 mai pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro.

Vedetă planetară, Shakira, premiată cu patru trofee Grammy, a vândut peste 95 de milioane de discuri la nivel mondial de-a lungul carierei.

În noiembrie 2023, cântăreața columbiană a ajuns la un acord cu justiția spaniolă pentru a evita un proces pentru fraudă fiscală.

În cadrul acestui acord prin care își recunoștea vinovăția, artista a fost condamnată la plata unei amenzi de peste 7,3 milioane de euro.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Julio-Iglesias
Julio Iglesias cere clasarea plângerii pentru delicte sexuale: „Justiția spaniolă nu este competentă”
ac dc power up tour
Legendele rockului revin pe scenă: AC/DC a anunţat datele din 2026 pentru turneul mondial „Power Up”
Shakira and Gerard Pique together on Twitter
„Sunt foarte fericit.” Pique a vorbit despre despărţirea de Shakira, la peste 2 ani după ce a părăsit-o pentru Clara Chia
statuia shakirei din columbia
„Şolduri care nu mint, talent incomparabil”. Shakira are o statuie în orașul natal din Columbia. Reacția cântăreței
Shakira Stands Trial For Alleged Tax Fraud - Barcelona
Shakira va plăti aproape 8 milione de euro ca să evite închisoarea pentru fraudă fiscală
Recomandările redacţiei
sigla pnl
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
ambasador Darryl Nirenberg
Ambasadorul american la București: Parteneriatul dintre SUA şi...
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Alertă în Tulcea după atacuri rusești în Ucraina: populația...
Ultimele știri
Declarația lui Trump care a dus la scăderea cu 10% a preţurilor petrolului. Ce a spus președintele american
Românii își montează instalații GPL pe mașini, după explozia prețului la benzină. „Se simte la buget, chiar la jumătate”
Război în Orientul Mijlociu, ziua 24. Trump afirmă că Iranul mai are „o singură șansă” să „pună capăt amenințărilor sale”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Compania care deține nava scufundată are probleme uriașe cu ANAF. Ce sume se solicită în instanță
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Scenariul negru privind Strâmtoarea Ormuz: „Dacă Rusia și China decid să sprijine Iranul, Teheranul poate...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...