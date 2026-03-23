Shakira va cânta în Spania, pentru prima dată după opt ani

Vedeta columbiană Shakira va susține mai multe concerte la Madrid în luna septembrie, în încheierea turneului ei mondial, lucru care va marca revenirea artistei în Spania, țară unde n-a mai cântat din 2018, a anunțat luni organizatorul de evenimente Live Nation, promotorul artistei în acest stat.

Până în acest moment au fost fixate șase date - 18, 19, 20, 25, 26 și 27 septembrie -, însă primarul capitalei spaniole, José Luis Almeida, a dat de înțeles în ultimele zile că artista, în vârstă de 49 de ani, ar putea susține până la 10 concerte în total, potrivit AFP preluată de Agerpres.

Shakira nu a mai susținut concerte în Spania din 2018, cu câțiva ani înainte să facă publică, în 2022, despărțirea de fostul jucător de fotbal spaniol Gerard Piqué.

„Spectacolul va celebra viața”

„Într-o lume plină de incertitudini”, spectacolul ei „va celebra viața” și „cultura latino”, a explicat, cu prilejul unei conferințe de presă, promotorul Pino Sagliocco, președintele filialei din Spania a Live Nation, care nu a dorit să facă public costul acestui proiect.

Cu această ocazie, Live Nation, care organizează de asemenea 12 concerte în mai și iunie în Spania ale unui alt star latino, Bad Bunny, va ridica un „stadion Shakira”, o construcție temporară în sudul Madridului, cu o capacitate de circa 50.000 de locuri.

„Vom face lucrurile în stil mare”, a spus cu entuziasm Shakira într-un interviu publicat duminică de cotidianul El Pais, spunând că are „o legătură indestructibilă cu Spania”.

Turneu mondial și recorduri

Vedeta columbiană a demarat în februarie 2025 un turneu mondial intitulat „Las mujeres ya no lloran” (Femeile nu plâng), după albumul cu același nume care a fost recompensat cu un premiu Grammy.

Anul acesta, la începutul lunii martie, artista a strâns circa 400.000 de fani cu ocazia unui concert gratuit în Mexic. Urmează de asemenea să susțină un concert pe 2 mai pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro.

Vedetă planetară, Shakira, premiată cu patru trofee Grammy, a vândut peste 95 de milioane de discuri la nivel mondial de-a lungul carierei.

Probleme cu justiția spaniolă

În noiembrie 2023, cântăreața columbiană a ajuns la un acord cu justiția spaniolă pentru a evita un proces pentru fraudă fiscală.

În cadrul acestui acord prin care își recunoștea vinovăția, artista a fost condamnată la plata unei amenzi de peste 7,3 milioane de euro.

Editor : Ana Petrescu