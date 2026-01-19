Julio Iglesias cere clasarea plângerii pentru delicte sexuale: „Justiția spaniolă nu este competentă”

Acuzat de delicte sexuale, cântăreţul spaniol Julio Iglesias, vedetă mondială în anii 1970 şi 1980, a solicitat clasarea plângerii depuse de două foste angajate. El a argumentat că justiţia spaniolă nu are competenţa necesară, potrivit unui document transmis luni de avocatul artistului.

„Ministerul public (...) trebuie să declare, fără alte formalităţi, absenţa competenţei jurisdicţionale spaniole pentru faptele denunţate, să claseze imediat ancheta preliminară şi să pună capăt campaniei mediatice care provoacă un prejudiciu grav reputaţiei” cântăreţului în vârstă de 82 de ani, a scris José Antonio Choclán într-o adresă scrisă adresată parchetului de pe lângă Audiencia Nacional, jurisdicţie specializată în cauze sensibile din Madrid şi consultată de AFP, scrie Agerpres.

Două foste angajate ale cântăreţului au depus o plângere în Spania pe 5 ianuarie, în care susţin că au fost victime ale agresiunilor sexuale şi hărţuirii sexuale din partea lui Julio Iglesias care, potrivit acestora, s-a folosit de poziţia sa de putere împotriva unor angajate cel mai adesea tinere şi aflate într-o situaţie precară. Una dintre ele a descris de asemenea fapte care ar putea fi calificate drept violuri.

Faptele reclamate ar fi avut loc în afara Spaniei

Avocatul cântăreţului, care şi-a construit succesul pe imaginea sa de seducător, a explicat că „faptele denunţate s-ar fi produs în perioada ianuarie-octombrie 2021 în reşedinţele pe care Iglesias le deţine în Republica Dominicană şi în Bahamas, nu în Spania”, iar reclamantele nu sunt spaniole şi nici măcar nu au reşedinţă în Spania.

Avocatul a mai precizat că delictele trebuie, potrivit lui, să fie „judecate la locul unde au fost comise”, iar în cazurile când acest lucru nu ar fi posibil, atunci „ar putea, eventual, fi judecate în Spania”.

Parchetul spaniol nu poate „să-şi aroge puterea unilaterală de a se transforma în procuror universal, iar tribunalele spaniole nici atât, şi, totodată, nu este posibil ca victima să-şi aleagă jurisdicţia care i-ar fi cea mai comodă”, a mai scris el.

Societea civilă susține victimele, iar ancheta continuă

Organizațiile neguvernamentale Amnesty International şi Women's Link Worldwide, care le susţin pe cele două reclamante, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania pentru că legislaţia este mai favorabilă în astfel de cazuri.

Cele două reclamante urmează să fie audiate de justiţia spaniolă, care „le-a acordat statutul de martore protejate”, potrivit celor două organizaţii.

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpretul unor hituri precum „Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)” şi „Pauvres diables' (Vous les femmes)”, şi-a lansat cariera în anii 1970 şi a devenit artistul latino cu cele mai multe discuri vândute pe plan global.

Editor : Ana Petrescu