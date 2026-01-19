Live TV

Julio Iglesias cere clasarea plângerii pentru delicte sexuale: „Justiția spaniolă nu este competentă”

Data publicării:
Julio-Iglesias
Din articol
Faptele reclamate ar fi avut loc în afara Spaniei Societea civilă susține victimele, iar ancheta continuă

Acuzat de delicte sexuale, cântăreţul spaniol Julio Iglesias, vedetă mondială în anii 1970 şi 1980, a solicitat clasarea plângerii depuse de două foste angajate. El a argumentat că justiţia spaniolă nu are competenţa necesară, potrivit unui document transmis luni de avocatul artistului.

„Ministerul public (...) trebuie să declare, fără alte formalităţi, absenţa competenţei jurisdicţionale spaniole pentru faptele denunţate, să claseze imediat ancheta preliminară şi să pună capăt campaniei mediatice care provoacă un prejudiciu grav reputaţiei” cântăreţului în vârstă de 82 de ani, a scris José Antonio Choclán într-o adresă scrisă adresată parchetului de pe lângă Audiencia Nacional, jurisdicţie specializată în cauze sensibile din Madrid şi consultată de AFP, scrie Agerpres.

Două foste angajate ale cântăreţului au depus o plângere în Spania pe 5 ianuarie, în care susţin că au fost victime ale agresiunilor sexuale şi hărţuirii sexuale din partea lui Julio Iglesias care, potrivit acestora, s-a folosit de poziţia sa de putere împotriva unor angajate cel mai adesea tinere şi aflate într-o situaţie precară. Una dintre ele a descris de asemenea fapte care ar putea fi calificate drept violuri.

Faptele reclamate ar fi avut loc în afara Spaniei

Avocatul cântăreţului, care şi-a construit succesul pe imaginea sa de seducător, a explicat că „faptele denunţate s-ar fi produs în perioada ianuarie-octombrie 2021 în reşedinţele pe care Iglesias le deţine în Republica Dominicană şi în Bahamas, nu în Spania”, iar reclamantele nu sunt spaniole şi nici măcar nu au reşedinţă în Spania.

Avocatul a mai precizat că delictele trebuie, potrivit lui, să fie „judecate la locul unde au fost comise”, iar în cazurile când acest lucru nu ar fi posibil, atunci „ar putea, eventual, fi judecate în Spania”.

Citește și: Prima reacție a lui Julio Iglesias după acuzațiile de agresiune sexuală

Parchetul spaniol nu poate „să-şi aroge puterea unilaterală de a se transforma în procuror universal, iar tribunalele spaniole nici atât, şi, totodată, nu este posibil ca victima să-şi aleagă jurisdicţia care i-ar fi cea mai comodă”, a mai scris el.

Societea civilă susține victimele, iar ancheta continuă

Organizațiile neguvernamentale Amnesty International şi Women's Link Worldwide, care le susţin pe cele două reclamante, au explicat că plângerea a fost depusă în Spania pentru că legislaţia este mai favorabilă în astfel de cazuri.

Cele două reclamante urmează să fie audiate de justiţia spaniolă, care „le-a acordat statutul de martore protejate”, potrivit celor două organizaţii.

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpretul unor hituri precum „Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)” şi „Pauvres diables' (Vous les femmes)”, şi-a lansat cariera în anii 1970 şi a devenit artistul latino cu cele mai multe discuri vândute pe plan global.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
donald trump
1
Semne de întrebare după ce Donald Trump a cumpărat obligaţiuni Netflix şi Warner Bros de...
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
2
Ministrul Muncii propune impozitarea progresivă, după creșterile mari de taxe: „Asta e...
Armata germană
3
O stare de spirit „schizofrenică”. Puterea militară tot mai mare a Germaniei reaprinde...
nicusor dan sustine un discurs
4
Nicușor Dan face apel la dialog, după amenințările lui Donald Trump: „Sunt profund...
5
Soluția lui Traian Băsescu pentru reforma pensiilor magistraților. Ce spune fostul...
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Digi Sport
Nunta anului în România! La 41 de ani, arată ca la 20 și se mărită cu un bărbat cu 9 ani mai tânăr
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Julio Iglesias
Prima reacție a lui Julio Iglesias după acuzațiile de agresiune sexuală
spital constanta2
Noi acuzații la Spitalul Județean Constanța: suspiciuni de neglijență medicală după moartea unei paciente. Reacția unității medicale
ilie bolojan
Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”
Julio Iglesias
Julio Iglesias este acuzat de agresiune sexuală şi viol de către două foste angajate: „M-am simţit ca o sclavă în plin secol XXI”
kevin spacey
Kevin Spacey revine pe ecrane într-un serial de televiziune. Când va fi lansată producția italiană
Recomandările redacţiei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă...
Spain Train Crash
MAE: Un român aflat în unul dintre trenurile implicate în accidentul...
vagoane tren accident
Tragedie feroviară în sudul Spaniei: „Un accident extrem de ciudat”...
BUCURESTI - DEZBATERE - IMPACTUL SOCIAL AL NOILOR TEHNOLOGII - 19 IUN 2023
Cine este noul secretar de stat de la Ministerul Energiei, fost...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întâlnire cu șeful forțelor NATO din Europa: securitatea la Marea Neagră, în prim-plan
Un adolescent din Galați a furat 67.000 de lei dintr-un aparat SelfPay. Cum a păcălit angajatele magazinului
„Consiliul pentru Pace” al lui Trump: cât costă un loc permanent în noul organism internațional
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată Eliza Iliescu în 2026, la 21 de ani. Tânăra a avut rezultate remarcabile la școală, iar acum e...
Cancan
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de...
Fanatik.ro
Românul care a fost pe stadion la Senegal – Maroc, șocat de ce a putut să găsească la finala Cupei Africii pe...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
David Popovici, încântat că și-a văzut visul îndeplinit. Campionul olimpic a dat vestea cea mare
Adevărul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și...
Playtech
Vârsta de pensionare a militarilor în 2026. Ministrul Muncii: „Nu este de 48-50 de ani, cum se spune”
Digi FM
Cât plătește impozit Traian Băsescu pentru apartamentul său de 154 m pătrați: "E o creștere consistentă"
Digi Sport
David Popovici și-a văzut visul împlinit: "În premieră în România!"
Pro FM
Paula Seling, prima iubire după divorț? "Cel care îmi este liniște și forță! Pot merge mai departe știind că...
Film Now
Filmul care domină box-office-ul nord-american pentru al cincilea weekend consecutiv. Peste 1,3 miliarde...
Adevarul
Trump leagă anexarea Groenlandei de faptul că nu a primit Premiul Nobel pentru pace
Newsweek
Fără precedent. Casa de Pensii, amendată cu 1.000 lei pentru că nu crește pensiile. „Nu mai amânați”
Digi FM
VIDEO "Pârtia de schi nu e podium de modă". O femeie îmbrăcată în fustă, coborâtă de pe munte de un jandarm
Digi World
Ce efecte are în organism consumul zilnic de migdale. Câte să mănânci pentru a profita de beneficii
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Fanilor nu le vine să creadă că are aproape 80 de ani. Stallone, la sală: Devine tot mai greu, dar trebuie să...
UTV
Alina Pușcău spune ce dietă ține la 43 de ani: „Am făcut școala de nutriție în America”