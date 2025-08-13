Live TV

Sindicaliştii retragerea proiectului privind reducerea cu 40.000 a posturilor din administraţie. Mesajul pentru Ilie Bolojan

Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) solicită Guvernului să retragă de urgenţă proiectul de act normativ publicat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) prin care se propune eliminarea a 40.000 de posturi din administraţia publică locală şi cere deschiderea unui dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţie, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia.

„Deşi inflaţia creşte şi veniturile lucrătorilor scad, statul alege să taie din oamenii care asigură funcţionarea comunităţilor locale. Este al doilea val de măsuri de austeritate pregătit de Guvernul României, după pachetul care a intrat în vigoare de la 1 august şi care a adus creşteri de TVA, împovărând suplimentar populaţia”, se arată într-un comunicat al FNSA, potrivit Agerpres.

Totodată, FNSA atrage atenţia că, din declaraţiile ministrului Dezvoltării, reiese că va exista o reducere cu 34.000 de posturi în administraţia publică locală, la care se adaugă încă 6.000 de posturi de demnitari şi consilieri.

„Dacă 34.000 de posturi reprezintă 20% din totalul concedierilor care vor fi făcute în administraţia publică locală, rezultă că, în acest moment, există aproximativ 170.000 de posturi bugetate în administraţia locală. Cu alte cuvinte, în cel mai subdimensionat sistem, Guvernul aplică încă o reducere de 20% din personal, după ce anul trecut a tăiat deja 10%. Aceasta nu este reformă, ci o amputare forţată a capacităţii administrative a statului”, se susţine în comunicat.

Totodată, FNSA consideră că acest proiect nu înseamnă eficienţă, ci „blocaj administrativ”.

Reducerea masivă a personalului va afecta direct serviciile publice esenţiale - de la emiterea documentelor, gestionarea ajutoarelor sociale, colectarea taxelor locale până la întreţinerea infrastructurii, subliniază sursa citată.

De asemenea, federaţia sindicală din administraţie avertizează că: măsura va adânci criza resursei umane din administraţia locală, unde oricum multe posturi sunt vacante; timpul de soluţionare a cererilor cetăţenilor se va prelungi semnificativ; presiunea asupra angajaţilor rămaşi va creşte, ceea ce va duce inevitabil la scăderea calităţii serviciilor publice.

„Nu putem vorbi despre o administraţie eficientă, când concediem oameni fără o analiză reală a nevoilor fiecărei comunităţi. Avem un nou proiect prin care vor fi făcute tăieri din pixul ministrului, fără o documentare în spate. Este clar că acest proiect nu ţine cont de realităţile din teren iar lucrătorii români din administraţia locală devin victime ale politicilor fiscale eşuate”, a declarat preşedintele FNSA, Bogdan Şchiop, citat în comunicat.

FNSA solicită Guvernului României să retragă de urgenţă acest proiect şi să deschidă un dialog real cu reprezentanţii salariaţilor din administraţia locală, încât să poată fi găsite cele mai bune soluţii atât pentru aceştia, cât şi pentru români şi pentru bugetul de stat.

În finalul comunicatului, FNSA întreabă: „De sinecurile din statul român când vă ocupaţi, domnule premier Ilie Bolojan?!”.

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie a fost înfiinţată în anul 1995. Activitatea sa este orientată exclusiv spre sectorul „Administraţie publică". În prezent, FNSA are în componenţă sindicate din primării, consilii judeţene şi instituţii subordonate acestora, de pe întreg teritoriul ţării, precum şi din instituţii aparţinând administraţiei centrale - Ministerul Finanţelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Institutul Naţional de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenţei, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii şi Autoritatea de Supraveghere Financiară, însumând aproximativ 30 de mii de membri de sindicat.

Citește și:

Ilie Bolojan i-a chemat în ședință pe șefii instituțiilor din subordinea Guvernului. Ce tăieri de cheltuieli sunt prevăzute

O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
