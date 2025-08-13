Ilie Bolojan i-a chemat în ședință pe șefii instituțiilor din subordinea Guvernului. Ce tăieri de cheltuieli sunt prevăzute

Guvernul se pregătește de restructurări în instituțiile pe care le coordonează direct. Miercuri, începând cu ora 11:00, premierul i-a chemat la Palatul Victoria pe șefii acestora, pentru a decide tăierile de cheltuieli.

Conform informațiilor Digi24, la ora 11:00 va avea loc o ședință la Palatul Victoria, în care Ilie Bolojan se va întâlni cu șefii instituțiilor care se află în subordinea Guvernului. Sunt în jur de 40 de astfel de instituții.

Discuția vine în contextul pachetului fiscal la care Executivul lucrează, care este menit să reducă deficitul și să optimizeze cheltuielile. Ilie Bolojan va discuta cu șefii acestor instituții despre cum să optimizeze cheltuielile, inclusiv despre reduceri de personal.

Ministerul Dezvoltării a pus săptămâna trecută în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice. Aceasta va include și reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală, dar și locală. Totodată, Guvernul are în vedere și reguli de evaluare a performanței pentru ocuparea acestor posturi.

Săptămânile trecute, sindicaliștii din aparatul de lucru al Guvernului au criticat Executivul și modul în care Ilie Bolojan și șeful Cancelariei premierului doresc să facă aceste tăieri, pentru că susțineau că sunt necontrolate, că nu există o analiză și că Guvernul pur și simplu cere liste cu oameni care să fie dați afară.

