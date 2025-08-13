Live TV

Ilie Bolojan i-a chemat în ședință pe șefii instituțiilor din subordinea Guvernului. Ce tăieri de cheltuieli sunt prevăzute

Data actualizării: Data publicării:
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul României, sala Muntenia din Palatul Victoria, Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Guvernul se pregătește de restructurări în instituțiile pe care le coordonează direct. Miercuri, începând cu ora 11:00, premierul i-a chemat la Palatul Victoria pe șefii acestora, pentru a decide tăierile de cheltuieli.

Conform informațiilor Digi24, la ora 11:00 va avea loc o ședință la Palatul Victoria, în care Ilie Bolojan se va întâlni cu șefii instituțiilor care se află în subordinea Guvernului. Sunt în jur de 40 de astfel de instituții. 

Discuția vine în contextul pachetului fiscal la care Executivul lucrează, care este menit să reducă deficitul și să optimizeze cheltuielile. Ilie Bolojan va discuta cu șefii acestor instituții despre cum să optimizeze cheltuielile, inclusiv despre reduceri de personal. 

Ministerul Dezvoltării a pus săptămâna trecută în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice. Aceasta va include și reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală, dar și locală. Totodată, Guvernul are în vedere și reguli de evaluare a performanței pentru ocuparea acestor posturi. 

Săptămânile trecute, sindicaliștii din aparatul de lucru al Guvernului au criticat Executivul și modul în care Ilie Bolojan și șeful Cancelariei premierului doresc să facă aceste tăieri, pentru că susțineau că sunt necontrolate, că nu există o analiză și că Guvernul pur și simplu cere liste cu oameni care să fie dați afară.

Citește și Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Soloviov
1
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Jandarmi bun
2
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masini de scoala
4
Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc...
masina in soare
5
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
Digi Sport
"Nebunie" în preliminariile UCL: echipa de patru ori mai slab cotată decât FCSB s-a calificat în play-off!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
soldați pe front în ucraina
„O stare permanentă de asediu”. Cum se pregătește Kremlinul pentru...
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca...
profimedia-1001955060
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare...
mana cu tigara aprinsa
Orașul din România unde fumatul în spațiile publice a fost interzis...
Ultimele știri
Israelul permite emigrarea din Gaza. Discuții privind soarta enclavei după război. Egiptul se alătură negocierilor pentru un armistițiu
Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari
S-au aprins din nou pădurile Greciei: aproape 8.000 de oameni evacuați din calea flăcărilor. Zeci de pompieri români trimiși să ajute
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanc rheinmetall
Șeful celui mai mare producător german de arme spune că prețurile tancurilor și armamentului vor scădea, în timp ce Europa se înarmează
statueta reprezentand justitia si cionel de judecator pe un birou
Patru asociaţii de magistraţi cer o întâlnire „de urgență”cu Bolojan. Ei susțin că se duce o „campanie de subminare a profesiei”
ID293445_INQUAM_Photos_Octav_Ganea (1)
Ciolacu, după noile date privind inflația: „Ne-am întors în urmă cu 2 ani. Încă nu se văd efectele creșterii TVA“
protest sindicalisti educatie
Sindicatele din Educație vor boicota începutul anului școlar: au discutat cu Bolojan, dar premierul nu pare să fi auzit ce i-au cerut
bancnote de 100 de lei
Premierul Ilie Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă, nu foloseşte niciun ban
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa...
Digi FM
Un român a murit într-un incendiu lângă Madrid după ce a salvat un bătrân de 83 de ani și a încercat să...
Digi Sport
Răsturnare spectaculoasă de situație! Au reușit să-l deturneze pe Gianluigi Donnarumma
Pro FM
Maluma și-a întrerupt concertul pentru a-i atrage atenția unei mame din public: „E responsabilitatea ta”...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
UTV
Jeremy Allen White își etalează fizicul lucrat pe plajă. Actorul se pregătește pentru rolul lui Bruce...