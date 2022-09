Șofer din București prins la volan sub influența a 7 tipuri de droguri. „Mai aveați puțin și stricați DrugTest-ul”

Un șofer din București a fost prins la volan sub influența mai multor tipuri de droguri. Bărbatul a încercat să fugă de echipajul de poliție, dar a fost ajuns și reținut de polițiști.

„Cum a văzut mașina de poliție în spate, șoferul a accelerat încercând să se facă pierdut pe o stradă laterală, dar a fost oprit în scurt timp de polițiști.

- Bună seara, de la Brigada Rutieră suntem. Vă rugăm să ne prezentați documentele la control.

- Dar de ce m-ați oprit?

- Dacă opreați la semnalele noastre vă răspundeam că pentru un control de rutină. Acum vă spunem că v-am oprit pentru că nu ați oprit, dar facem și controlul de rutină. Ați consumat alcool?

- În ianuarie... da. Cred că prin februarie, că a fost și ziua lui…

- Stop! Că suntem în septembrie. Suflați constant aici și vă spunem noi dacă ați băut azi.

- Pot să vă zic și eu: azi nu!

Și a avut dreptate, rezultatul testului a fost zero.

- Facem și o testare cu DrugTest-ul.

- Și aici tot zero o să fie.

- E cam greu de crezut, i-a răspuns polițistul în timp ce aștepta rezultatul testării.

- Pentru că umblați la aparat, nu, îl aranjați voi?

- Nu, pentru că aici rezultatul este afișat cu pozitiv sau negativ.

Și rezultatul a fost o surpriză... doar amphetamina lipsea.

- V-am zis că nu poate fi zero, a spus polițistul în timp ce îi arăta ecranul aparatului.

- Mamă, bombă sunt! Sigur nu e stricat?

- Cu ce indică aici, mai aveați puțin și îl stricați dumneavoastră. Lipsește doar amphetamina. Mergeți cu noi pentru recoltarea de probe biologice.

- Nu merg că mi-am adus aminte. Prin mai cred că am fumat o țigară.

- Trebuie să mergem. Poate vă aduceți aminte si de iunie, iulie și de noaptea aceasta.

- Dar nu am luat nimic. Poate ceva medicamente, nu mai țin minte.

- Asta o lămuriți cu colegii noștri. Ce medicamente, când le-ați luat și de la ce “farmacist” se arată în mesajul postat pe pagina de Facebook a Ministerului Afacerilor Interne.

