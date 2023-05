Antrenorul Patrick Mouratoglou susține că Simona Halep este hărțuită de ITIA: „Ei încearcă să dovedească faptul că e vinovată"

Antrenorul Patrick Mouratoglou şi-a afirmat susţinerea categorică pentru Simona Halep, într-un mesaj lung postat pe Twitter, el precizând că sportiva este victima unei „hărţuiri de neconceput” din partea ITIA şi că este imposibil ca fostul lider WTA să fi făcut vreodată ceva ilegal, transmite News.ro.

Mouratoglou s-a declarat şocat de felul în care tratează ITIA acest caz şi a cerut Agenţiei Internaţionale de Integritate a Tenisului să înceteze hărţuirea.

„În primul rând, vreau să spun că am plănuit să mă feresc de orice comentarii publice cu privire la cazul Simonei Halep, deoarece credeam cu adevărat că ITIA va efectua o anchetă corectă pentru a stabili adevărul. Faptul că nu am deloc acelaşi sentiment acum este tulburător şi m-a determinat în sfârşit să scriu aceste cuvinte. Am avut norocul să o cunosc pe Simona Halep în aprilie 2022 şi de atunci lucrăm împreună. Vreau să spun câteva cuvinte despre ea pentru cei care nu au cunoscut-o vreodată: am descoperit în Simona o persoană foarte rară. Este bună, este dulce, nu simte nicio agresivitate şi nicio invidie faţă de nimeni. Toată viaţa şi-a dedicat-o tenisului. Este o pasiune din copilărie. Nu a tatălui ei, nu a mamei ei, doar a ei. Este o dovadă că a primit cea mai bună educaţie, cu valori extrem de puternice pe care le păstrează în interiorul ei”, a mai scris el.

Patrick Mouratoglou a mai precizat că „onestitatea și corectitudinea ei sunt de neclintit”.

„Susţinerea lumii tenisului pentru ea a fost extrem de puternică, pentru că oamenii care o cunosc sunt convinşi că ea nu ar fi făcut niciodată ceea ce este acuzată că a făcut. Din ziua în care ITIA a acuzat-o, am fost şi voi continua să fiu lângă ea în fiecare zi pentru a o susţine în lupta ei pentru adevăr. În primul rând, vreau să spun că sunt un puternic susţinător al unui sport curat. Cred că tenisul are nevoie de un sistem antidoping care să fie capabil să-i alunge pe trişori. Acestea fiind spuse, sunt extrem de şocat de modul în care a fost gestionat acest caz. Am crezut că ITIA va urmări scopul de a stabili adevărul, dar ei încearcă în mod clar să dovedească faptul că e vinovată, deşi ea a reuşit să prezinte multiple dovezi ale nevinovăţiei sale din decembrie 2022. Această ultimă acuzaţie care i-a fost trimisă ieri, care este total legată de primul caz, este o pură interpretare a paşaportului ei sangvin. Cu alte cuvinte, ITIA nu a găsit nicio substanţă ilegală în sângele ei, ci doar afirmă că parametrii ei sangvini sunt „suspecți”, a mai scris Mouratoglou.

Antrenorul a mai spus că „un expert care a făcut o verificare a stabilit că „declarația este greșită, parametrii ei sangvini fiind perfect normali”.

„Simona a spus clar că nu cere niciun tratament special, ci aplicarea regulilor care prevăd că are dreptul de a fi judecată de un tribunal independent. De aceea, cer ITIA să înceteze această hărţuire de neconceput şi să înceteze amânarea constantă a audierii, care ar fi trebuit să aibă loc în februarie şi care acum este programată la sfârşitul lunii mai”, a conchis el, pe Twitter.

ITIA a anunţat, vineri, că Simona Halep a fost acuzată de a doua încălcare a regulamentului antidoping, din cauza “neregulilor în paşaportul său biologic”.

