Cele 3 probleme medicale cu care se confruntă Simona Halep, după meciurile-maraton de la Australian Open

Fostul lider mondial WTA, Simona Halep, s-a întors în țară luni și a efectuat un control medical și câteva analize, după problemele pe care le-a avut în turneul Australian Open. Simona s-a acccidentat la gleznă chiar în meciul din primul tur, disputat împotriva lui Destanee Aiava, scrie Digi Sport.

Foto: Guliver/Getty Images

"Am văzut, a fost înfricoșător. Doctorul mi-a spus că am fost norocoasă. După acea imagine, am fost norocoasă că totul e aproape OK”, declara atunci sportiva.

La ieșirea de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, Simona Halep a răspuns la trei întrebări şi apoi şi-a făcut loc cu greu prin mulţimea de jurnalişti şi fani veniţi să o aştepte. Înaintea analizelor amănunţite, Simona Halep a făcut un control medical sumar care a relevat inflamarea gleznei piciorului stâng, o imunitate scăzută şi o oboseală accentuată.

Zilele următoare Halep va face şi analizele amănunţite de sânge de care depinde, până la urmă, prezenţa sa la meciurile de FED Cup, de la Cluj, cu selecţionata Canadei.

După 16 săptămâni petrecute în fruntea clasamentului WTA, Simona Halep a coborât oficial pe poziția secundă, fiind depășită de daneza Caroline Wozniacki, cea în fața căreia jucătoarea noastră a pierdut weekend-ul trecut finala de la Australian Open, 6-7, 6-3, 4-6.

Pentru Simona Halep urmează o vacanţă scurtă, după care va participa turneul de la Doha (12-18 februarie), transmis ÎN DIRECT pe Digi Sport. Încă nu este sigură că va putea juca pentru România în meciul de Fed Cup contra Canadei (10-11 februarie), de asemenea transmis ÎN DIRECT pe Digi Sport, dar cu siguranţă va fi alături de colege.