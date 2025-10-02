Live TV

CSA Steaua are un nou comandant. Obiective „clare” pentru următoarele șase luni

Data actualizării: Data publicării:
ionut mosteanu si eduard danilof, noul comandant al csa steaua
Ionuț Moșteanu și Eduard Danilof, noul comandant al CSA Steaua

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a anunţat, joi, că l-a împuternicit la conducerea CSA Steaua pe colonelul Eduard Danilof.

„CSA Steaua are nevoie de un suflu nou.

L-am împuternicit astăzi la conducerea clubului pe colonelul Eduard Danilof - un ofiţer cu aproape 30 de ani de experienţă, veteran în misiuni internaţionale în Irak şi Afganistan, dar şi cu o solidă experienţă de management în administrarea Stadionului Steaua”, a notat Moşteanu pe Facebook.

Pentru următoarele 6 luni, obiectivele sunt clare: reorganizare, reformă, rezultate, a precizat ministrul.

„Colonelul Danilof va avea tot sprijinul meu şi al echipei ministerului pentru a moderniza clubul şi pentru a-l face performant”.

Ionuţ Moşteanu a menţionat că va fi demarat un control pe toate departamentele şi secţiile sportive şi va fi profesionalizat modul în care funcţionează CSA.

„Avem două obiective clare:

Scoaterea clubului din stagnare şi modernizarea managementului.

⁠Transformarea secţiei de fotbal într-o poveste de succes, printr-un model sustenabil, care să respecte legea şi să atragă investitori.

Steaua nu poate trăi doar din amintiri. Trebuie reclădit clubul cu mult profesionalism”, a conchis ministrul.

