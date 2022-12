David Popovici, ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2022. I-a devansat pe Djokovic și pe Modric

Înotătorul român David Popovici, dublu campion european şi mondial în acest an, a fost ales cel mai bun sportiv din Balcani în 2022, în cadrul anchetei organizate de agenţia bulgară BTA.

Popovici (18 ani), care a obţinut medalii de aur la 100 şi 200 m liber, atât la Europene, cât şi la Mondiale în acest an, doborând şi recordul mondial la 100 m liber, s-a impus la cea de-a 49-a ediţie a anchetei cu 64 de puncte, devansându-l pe tenismanul sârb Novak Djokovic, 61 puncte, şi pe fotbalistul croat Luka Modric, 48 puncte, scrie Agerpres.



Djokovic, care a ieşit învingător în ancheta BTA de şapte ori, a câştigat în acest an titlul la Wimbledon, dar şi Turneul Campionilor.



Luka Modric, laureat al anchetei BTA în 2018, a cucerit trofeul Ligii Campionilor şi titlul de campion în Spania cu Real Madrid, precum şi bronzul cu naţionala Croaţiei la Cupa Mondială din Qatar.



Pe locul 13, cu 10 puncte, s-a clasat canotoarea Simona Radiş, dublă campioană europeană şi mondială în acest an, în timp ce canoistul Cătălin Chirilă, campion european şi mondial, s-a clasat pe 33, cu 3 puncte.



Pe lista sportivilor cu performanţe în anul care se încheie au mai figurat canotorii Ionela-Livia Cozmiuc, Sergiu Vasile Bejan, Marius Vasile Cozmiuc, halterofila Loredana Toma, gimnastele Sabrina Voinea, Amalia Puflea, atleta Bianca Florentina Ghelber, luptătorii Nicu Ojog, Andreea Ana, săritorul în apă Constantin Popovici, pugiliştii Lăcrămioara Perijoc şi Andrei Arădoaie, toţi medaliaţi la Europene şi/sau Mondiale.



Djokovic a câştigat ediţia de anul trecut. Nicoleta-Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, campioane olimpice şi europene la dublu vâsle feminin în 2021, au ocupat locul 10 la ediţia din 2021, alţi români care au mai punctat în ierarhie fiind înotătorul Robert Glinţă, campion european, clasat pe locul 27, şi spadasina Ana-Maria Popescu, vicecampioană olimpică şi câştigătoare a Cupei Mondiale la spadă, pe 31.



Clasamentul anchetei ''Cei mai buni sportivi din Balcani în 2022'', la care au participat agenţiile naţionale de ştiri din regiune, AGERPRES (România), AA (Turcia), ANA-MPA (Grecia), ATA (Albania), BTA (Bulgaria), FENA (Bosnia-Herţegovina), HINA (Croaţia), MIA (Macedonia de Nord), MINA (Muntenegru) şi TANJUG (Serbia):

1. David Popovici (România/înot) 64 puncte

2. Novak Djokovic (Serbia/tenis) 61

3. Luka Modric (Croaţia/fotbal) 48

4. Miltiadis Tentoglou (Grecia/atletism) 46

5. Tijana Boskovic (Serbia/volei) 31

6. Nikola Jokic (Serbia/baschet) 27

7. Giannis Antetokounmpo (Grecia/baschet) 23

8. Aleksandr Vezenkov (Bulgaria/baschet) 21

9. Lana Pudar (Bosnia-Herţegovina/înot) 20

9. Taha Akgul (Turcia/lupte) 20

11. Sandra Perkovic (Croaţia/atletism) 19

12. Riza Kayaalp (Turcia/lupte) 14

13. Buşe Naz Cakiroglu (Turcia/box) 10

13. Ivana Spanovic-Vuleta (Serbia/atletism) 10

13. Luiza Gega (Albania/atletism) 10

13. Simona Radiş (România/canotaj) 10

13. Vladimir Egorov (Macedonia de Nord/lupte) 10

18. Jovanka Radicevic (Muntenegru/handbal) 9

19. Antigoni Drisbioti (Grecia/atletism) 8

19. Zelimkhan Abakarov (Albania/lupte) 8

21. Buşenaz Surmeneli (Turcia/box) 7

21. Elina Tzengko (Grecia/atletism) 7

21. Evagjelia Veli (Albania/haltere) 7

21. Jusuf Nurkic (Bosnia-Herţegovina/baschet) 7

21. Vasilije Micic (Serbia/baschet) 7

26. Adem Asil (Turcia/gimnastică artistică) 6

26. Islam Dudaev (Albania/lupte) 6

28. Erkand Qerimaj (Albania/haltere) 5

28. Kiril Milov (Bulgaria/lupte) 5

28. Marija Vukovic (Muntenegru/atletism) 5

31. Sevda Asenova (Bulgaria/box) 4

31. Stefan Ristovski (Macedonia de Nord/fotbal) 4

33. Cătălin Chirilă (România/canoe) 3

34. Lena Stojkovic (Croaţia/taekwondo) 2

34. Marko Bijac (Croaţia/polo) 2

34. Rade Krunic (Bosnia-Herţegovina/fotbal) 2

37. Carlos Nassar (Bulgaria/haltere) 1

37. Yasemin Adar (Turcia/lupte) 1

