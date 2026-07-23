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64 de echipe naționale și 128 de meciuri. Cum ar putea arăta cea mai mare Cupă Mondială de fotbal din istorie în 2030

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New York, USA 19th Jul 2026. Final jubilation Rodri (ESP) with Trophy, Temmates and King Felipe VI., Donald Trump ( President of the United States) and FIFA President Gianni Infantino Spain - Argentina World Cup Final Spanien - Argentinien 19.07.20
Spania a câștigat Cupa Mondială 2026. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Cum s-ar schimba calificările Posibile efecte financiare pentru o Cupă Mondială organizată pe trei continente Mai multe meciuri și un calendar și mai încărcat

Prima Cupă Mondială organizată cu 48 de echipe s-a încheiat, însă FIFA analizează deja turneul aniversar din 2030. Președintele forului mondial, Gianni Infantino, a deschis discuția privind extinderea competiției la 64 de naționale, după ce a considerat un succes ediția din 2026.

Gianni Infantino a fost principalul susținător al extinderii Cupei Mondiale de la 32 la 48 de echipe, schimbare aprobată de Consiliul FIFA în 2017 și aplicată pentru prima dată la ediția din 2026. După încheierea turneului, președintele FIFA a declarat că organizația va analiza posibilitatea unei noi extinderi, la 64 de participante, scrie The Independent. Printre susținătorii ideii se numără și vicepreședintele FIFA și președintele Confederației Sud-Americane de Fotbal (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, care și-ar dori ca noul format să fie introdus chiar la ediția centenară din 2030.

Dacă în urmă cu opt ani FIFA a mărit numărul echipelor de la 32 la 48, noua propunere ar dubla practic numărul participantelor în doar două ediții de Campionat Mondial. Până în 2026, turneul final fusese organizat cu 32 de echipe încă din 1998.

Propunerea nu beneficiază însă de sprijin unanim. Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a calificat ideea drept „o idee proastă”, iar alți lideri ai fotbalului mondial și-au exprimat rezervele privind consecințele unei noi extinderi.

Cum s-ar schimba calificările

O Cupă Mondială cu 64 de echipe ar presupune o reformă amplă a preliminariilor. La ediția din 2026, cele mai avantajate de extinderea la 48 de echipe au fost Confederația Africană de Fotbal (CAF), Confederația Asiatică (AFC) și CONCACAF, care reunește federațiile din America de Nord, America Centrală și Caraibe.

Aceste confederații și-au mărit semnificativ numărul locurilor disponibile, inclusiv prin posibilitatea calificării la barajele intercontinentale. În schimb, UEFA a primit doar trei locuri suplimentare, ceea ce a reprezentat o creștere de aproximativ 23% și a generat nemulțumiri în Europa.

Potrivit analizei, este puțin probabil ca Europa să fie principalul beneficiar și al unei eventuale extinderi la 64 de echipe. Gianni Infantino susține în mod constant că obiectivul FIFA este creșterea reprezentativității la nivel mondial, astfel încât alte continente ar urma să beneficieze din nou de cele mai multe locuri suplimentare. Totuși, numărul echipelor europene participante ar putea ajunge la cel puțin 20.

Confederația Oceaniei ar putea primi încă un loc direct la turneul final, chiar dacă Noua Zeelandă este singura reprezentativă din regiune aflată în primele 150 de locuri ale clasamentului mondial.

La rândul lor, AFC, CAF și CONCACAF ar beneficia de noi locuri, ceea ce ar deschide șanse reale de calificare unor naționale precum Curaçao, Uzbekistan sau Iordania.

Situația este diferită în America de Sud. CONMEBOL dispune deja de șase locuri directe și de încă unul prin baraj, pentru o confederație formată din doar zece federații. Din acest motiv, FIFA are o marjă redusă de a acorda locuri suplimentare fără ca procesul de calificare să își piardă relevanța.

Extinderea ar putea determina și modificarea sistemelor de calificare utilizate de confederații. Pentru ediția din 2026, AFC și CONCACAF și-au schimbat deja formatele preliminariilor, iar o nouă reformă ar putea deveni necesară. În același timp, și sistemul actual al barajelor intercontinentale organizate de FIFA ar necesita modificări.

Posibile efecte financiare pentru o Cupă Mondială organizată pe trei continente

Analiza arată că o extindere a competiției ar putea avea consecințe și asupra echilibrului financiar din fotbalul mondial. Dacă echipele puternice s-ar califica mai ușor la turneul final, meciurile din preliminarii ar deveni mai puțin atractive pentru televiziuni, ceea ce ar putea reduce valoarea drepturilor TV pentru aceste competiții.

În acest scenariu, confederațiile continentale ar deveni și mai dependente de fondurile distribuite de FIFA. Indiferent de numărul echipelor participante, ediția din 2030 va reprezenta deja o provocare logistică fără precedent.

Cele mai multe meciuri vor fi găzduite de Spania, Portugalia și Maroc, însă câte o partidă va avea loc și în Uruguay, Paraguay și Argentina, pentru a marca 100 de ani de la prima Cupă Mondială din istorie.

Va fi primul Campionat Mondial organizat de țări aparținând unor confederații diferite. Acest lucru înseamnă deplasări și mai lungi decât la ediția din 2026, desfășurată în Statele Unite, Canada și Mexic. Echipele vor fi obligate să călătorească între continente și să se adapteze unor condiții climatice complet diferite, trecând de la iarna din America de Sud la vara din Europa și nordul Africii.

Mai multe meciuri și un calendar și mai încărcat

Extinderea la 64 de echipe ar crește numărul total al meciurilor de la 104 la 128. În lipsa comprimării calendarului sau a disputării simultane a unui număr mai mare de partide, turneul s-ar prelungi cu cel puțin încă o săptămână peste durata actuală de aproximativ cinci săptămâni.

O astfel de decizie ar alimenta și criticile privind suprasolicitarea jucătorilor, într-un calendar deja aglomerat, în care cluburile și fotbaliștii reclamă tot mai des numărul ridicat de competiții.

Deși FIFA nu exclude o nouă extindere, adoptarea proiectului până la ediția din 2030 este departe de a fi sigură. Infantino a declarat că organizația va analiza această posibilitate după Cupa Mondială din 2026, însă timpul rămas până la ediția din 2030 este limitat.

În plus, președintele FIFA se confruntă cu critici și solicitări de demisie generate de alte controverse, inclusiv după suspendarea anulării cartonașului roșu primit de atacantul Statelor Unite, Folarin Balogun, decizie care a venit după intervenția președintelui american Donald Trump.

Propunerea de extindere la 64 de echipe a fost susținută oficial de CONMEBOL încă din aprilie 2025, însă mai mulți lideri ai fotbalului mondial s-au pronunțat împotriva ei. Președintele Confederației Asiatice, șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa, a avertizat că o nouă extindere ar crea „haos”, iar președintele CONCACAF, Victor Montagliani, consideră că aceasta ar afecta „întregul ecosistem al fotbalului”, deși organizația pe care o conduce ar fi una dintre beneficiarele unui număr mai mare de locuri la turneul final.

Decizia finală aparține Consiliului FIFA, care va hotărî dacă propunerea va fi pusă în aplicare pentru ediția din 2030 sau va rămâne doar un proiect pentru viitor.

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Editor : M.I.

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