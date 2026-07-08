Champions League. Universitatea Craiova a învins în deplasare ML Vitebsk, în primul tur preliminar

Echipa campioană a României, Universitatea Craiova, a învins miercuri, în deplasare, scor 4-1, formaţia din Belarus ML Vitebsk, în manşa întâi din primul tur preliminar al Champions League.

Pe teren neutru, în Ungaria, la Mezőkövesd, fără spectatori în tribună, campioana României a avut nevoie de doar patru minute pentru ca Baiaram să deschidă scorul cu un şut frumos, la vinclu, relatează News.ro.

Belaruşii au egalat în minutul 20, cu o torpilă expediată de Gromyko, de la 25 de metri, însă oltenii au revenit în avantaj după numai patru minute.

Fault al lui Bocherev asupra lui Etim, în careu, şi arbitrul bosniac a dictat penalti, transformat cu siguranţă de Al-Hamlawi.

Repriza s-a încheiat cu un al doilea penalti primit de craioveni. Deşi iniţial arbitrul dictase fault în atac, analizarea fazei la VAR l-a făcut să-şi schimbe decizia, iar Al-Hamlawi a stabilit scorul pauzei, în minutul 43.

Bassekou Diabate a înscris pentru Vitebsk, în minutul 58, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid.

Elevii lui Coelho au avut şi ei un gol anulat, la Baiaram, în minutul 69, tot pentru ofsaid, dar Nsimba a înscris ultimul gol al meciului la ultima fază, în al treilea minut al prelunigirilor, şi partida s-a încheiat cu victoria Universităţii Craiova, 4-1 cu ML Vitebsk, în prima manşă a turului întâi preliminar din Champions League.

ML VITEBSK: Pavlyuchenko – Skibski, Volkov, Gomanov, Moskalenchyk (Balanovich 84) – Gromyko (Cleonise 72), Bocherov (Gnaka 63), Mesarovic – Kontsevoi, B. Diabate (S. Nicholson 63), Bosic.

Antrenor: Filip Sokolinski

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Ad. Rus, Stevanovic, Romanchuk (A. Creţu 77) – Bancu, Mekvabishvili (T. Băluţă 66), Cicâldău, Samuel Teles (Carlos Mora 66) – Baiaram (Tavares 77), Al-Hamlawi (Nsimba 57), Etim.

Antrenor: Filipe Coelho

Cartonaşe galbene: Gromyko 42, Bocherov 59, Volkov 90+2 / Nsimba 82

Arbitru: Luka Bilbija (Bosnia)

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Editor : Liviu Cojan