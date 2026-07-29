Cum funcționează de fapt controversatul plan al lui Infantino și FIFA de „vânzare a Cupei Mondiale”. Rolul familiei Trump

Gianni Infantino şi FIFA au confirmat intenţia de a crea o societate comercială a forului de conducere pentru a-şi deschide capitalul investitorilor privaţi. O astfel de evoluţie ar constitui o răsturnare majoră pentru fotbalul mondial şi ar putea genera venituri semnificative. RMC Sport prezintă o analiză a acestui proiect, care deja generează controverse.

După ce a supravieţuit crizei Superligii din aprilie 2021, fotbalul se află din nou la o răscruce a istoriei sale. Organizaţie non-profit încă de la înfiinţare, fără scopul de a genera profituri pentru a recompensa acţionarii, FIFA a confirmat marţi intenţia sa de a crea o societate comercială (FFE) pentru a gestiona mai bine dezvoltarea economică a competiţiilor şi evenimentelor sale, potrivit News.ro.

Ulterior, ar vinde o parte din aceasta unor investitori privaţi atent selectaţi. Însă, în timp ce forul de conducere mondial şi preşedintele său, Gianni Infantino, doresc să o transforme într-un motor de expansiune pentru fotbal, presa a subliniat potenţiale abuzuri legate de această financiarizare a FIFA.

Va fi Cupa Mondială cu adevărat de vânzare?

Revelaţiile din The Times şi Financial Times despre proiectul FIFA au alarmat rapid mulţi fani şi personalităţi din lumea fotbalului, anunţând viitoarea „vânzare a Cupei Mondiale” către această companie comercială. Dar acest lucru nu este în întregime corect. Potrivit FIFA, care a fost sub presiune să comunice după scurgerile de informaţii din presă, nu există planuri de vânzare a Cupei Mondiale în sine.

„În conformitate cu mandatul său, administraţia FIFA explorează posibilitatea de a combina drepturile comerciale ale FIFA – care acoperă difuzarea, sponsorizarea, biletele şi licenţierea – cu activităţi legate de organizarea competiţiilor FIFA, prin crearea FIFA Forward Enterprise (FFE)”, a declarat organizaţia condusă de Gianni Infantino. „A fost lansat un proces de consultare în urma primirii unei propuneri care vizează valorificarea pe deplin a potenţialului drepturilor de difuzare şi al contractelor de sponsorizare ale FIFA în întregul său portofoliu de turnee de fotbal masculin, feminin şi pentru tineret.”

Din punct de vedere tehnic, aşadar, toate activităţile comerciale ale tuturor competiţiilor FIFA vor fi gestionate de această filială FFE. Fiind un turneu major pentru organizaţia condusă de Gianni Infantino, Cupa Mondială va fi evident inclusă. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Cupa Mondială a Cluburilor şi pentru toate competiţiile organizate sub auspiciile FIFA pentru fotbalul de tineret şi feminin. De asemenea, rămâne de văzut, odată înfiinţată, ce va decide să facă această companie comercială în ceea ce priveşte, de exemplu, drepturile de denumire pentru competiţiile sale, vânzarea de mărfuri, implementarea pe scară largă a pauzelor de băuturi răcoritoare sau vânzarea numeroaselor sloturi publicitare în timpul meciurilor şi competiţiilor.

Cât ar putea genera acest proiect pentru FIFA şi federaţiile naţionale?

În ciuda faptului că este o organizaţie non-profit, FIFA generează venituri enorme. Chiar înainte de crearea acestei filiale comerciale (FFE), în raportul său anual de la sfârşitul anului 2025, FIFA proiecta deja venituri de 14 miliarde de dolari (12,3 miliarde de euro) pentru ciclul 2027-2030, datorită în special vânzării de drepturi TV şi de marketing pentru diversele sale competiţii. Însă, după ce a primit sfaturi de la banca de investiţii JP Morgan cu privire la strategia sa şi căutarea de parteneri, FIFA ar putea da lovitura datorită filialei sale comerciale, a cărei evaluare este estimată la 20 de miliarde de dolari (aproximativ 17,5 miliarde de euro).

Odată înfiinţată, va fi lansată o campanie de strângere de fonduri cu parteneri privaţi pentru a vinde aproximativ 20% din FIFA Forward Enterprise (FFE). Sosirea unui acţionar minoritar ar permite FIFA să primească imediat 4,2 miliarde de dolari (aproximativ 3,7 miliarde de euro).

Cu aceşti bani, FIFA intenţionează să implementeze Programul FIFA Fast Forward (FFFP) pentru a redistribui fonduri către cele 211 asociaţii membre. În timp ce organismul de conducere susţine că acest proiect de dezvoltare este un „mecanism opţional care permite asociaţiilor membre să deblocheze fonduri suplimentare” cu o plată imediată şi unică „de până la 20 de milioane de dolari”, presa a mers mai departe miercuri. După cum a dezvăluit The Times, Gianni Infantino a transmis mesajul federaţiilor naţionale că susţinătorii proiectului vor primi aproximativ 40 de milioane de dolari (35 de milioane de euro), în timp ce alţii vor primi semnificativ mai puţini bani prin intermediul planului de dezvoltare.

Care este rolul lui Donald Trump şi al anturajului său?

Dincolo de crearea şi vânzarea ulterioară a 20% din FFE, FIFA se află şi în centrul unei controverse din cauza lipsei de transparenţă din jurul proiectului său şi al alegerii partenerilor financiari. În declaraţia lor, care se citeşte ca o declaraţie de intenţie, Gianni Infantino şi FIFA au confirmat că fondul Thrive Eternal va „conduce grupul de investitori”.

În spatele Thrive Eternal, o entitate aparţinând Thrive Capital, se află Joshua Kushner. Pe lângă faptul că este cunoscut pentru activităţile sale în lumea financiară, omul de afaceri este strâns asociat cu Donald Trump. Fratele său mai mare, Jared Kushner, este căsătorit cu fiica preşedintelui SUA, Ivanka Trump. În mod similar, tatăl directorului Thrive Capital este Charles Kushner, actualul ambasador al SUA în Franţa.

Nereuşind să explice corect alegerea viitorului partener economic al FIFA, Gianni Infantino se trezeşte din nou acuzat de complicitate cu clanul Trump, după ce şi-a anunţat intenţia de a deschide capitalul filialei FIFA către Thrive Capital. Toate acestea survin la două zile după ce un congresman democrat i-a trimis o scrisoare prin care îi cerea preşedintelui FIFA să răspundă unei comisii de oficiali aleşi cu privire la legăturile sale cu Donald Trump şi administraţia sa.

Va face Infantino avere din vânzarea unei părţi din FIFA?

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, al cărui mandat se întinde până în 2027, va candida pentru realegere. Cu excepţia unei surprize de ultim moment sau a unei schimbări majore din cauza acestei filiale comerciale, executivul elveţian va fi reales fără dificultate. Cel puţin, aceasta este tendinţa actuală.

Însă, deşi acest al treilea mandat, probabil până în 2031, va fi ultimul său, Gianni Infantino ar putea avea o ieşire grandioasă odată cu crearea filialei FFE. Conform dezvăluirilor din The Times, şeful fotbalului mondial va prelua conducerea companiei comerciale după încheierea preşedinţiei sale.

Iar de la un salariu anual de 2,6 milioane de dolari (aproximativ 2,24 milioane de euro) ca preşedinte FIFA în 2026, salariul lui Gianni Infantino ar urca, potrivit unor surse, la aproape 64 de milioane de dolari pe an ca CEO al filialei. O creştere salarială semnificativă pentru puternica figură din fotbalul mondial.

Care este opinia confederaţiilor continentale şi a federaţiilor naţionale

Chiar înainte de anunţul oficial al FIFA, UEFA şi-a exprimat opoziţia faţă de crearea şi vânzarea ulterioară a unei entităţi comerciale. Iniţial foarte vocală, dar izolată, confederaţia europeană a primit în cele din urmă sprijin din partea mai multor alte organisme continentale. Miercuri, CONCACAF (echivalentul UEFA pentru America de Nord şi Centrală) şi apoi AFC (Asia) au denunţat, de asemenea, procesul FIFA de „vânzare a Cupei Mondiale”. Dincolo de proiectul în sine, organismele continentale au criticat în mare măsură faptul că au aflat despre acesta prin presă.

În timp ce mai multe federaţii naţionale, precum Franţa (prin Philippe Diallo), Anglia şi Germania, şi-au exprimat opoziţia şi ar putea conduce rezistenţa împotriva proiectului lui Gianni Infantino, altele l-au apărat. Acest lucru este valabil mai ales pentru Republica Cehă şi preşedintele acesteia, David Trunda, care vede „foarte clar beneficiile pragmatice pentru fotbalul ceh”.

Mai puţin sigure financiar decât marile federaţii mondiale de fotbal, federaţiile mai mici şi liderii acestora ar putea fi tentate de câştigul financiar neaşteptat promis de Gianni Infantino şi FIFA. Apare un risc clar între cluburile de fotbal „mici” şi „mari”. Dar atenţie: la FIFA, fiecare dintre cele 211 asociaţii membre are un vot.

Când şi cum se va decide crearea şi vânzarea unei filiale FIFA

Oficial, FIFA nu a stabilit nicio procedură pentru a decide dacă va crea sau nu această filială. Cu toate acestea, în comunicatul său de presă, organismul internaţional de conducere a avut grijă să reitereze că are un istoric de „creare regulată şi unilaterală a unor filiale dedicate unor proiecte specifice”. Aceasta este o modalitate de a clarifica faptul că nu are nevoie de aprobarea federaţiilor naţionale pentru a oficializa crearea şi vânzarea ulterioară a FFE.

Însă, în interesul democraţiei şi pentru a evita să dea impresia unei preluări ostile a fotbalului mondial, Gianni Infantino şi FIFA speră să obţină sprijinul asociaţiilor membre şi vor implica Consiliul FIFA în acest proces.

Totuşi, aşa cum a explicat miercuri The Times, cele 211 federaţii naţionale au termen până pe 19 septembrie pentru a accepta planul lui Gianni Infantino. Dacă acesta obţine 50% din sprijin, proiectul va fi înaintat Consiliului FIFA şi va fi adoptat destul de repede.

Editor : M.B.