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Universitatea Craiova a câştigat şi returul cu ML Vitebsk şi s-a calificat în turul doi preliminar al Champions League

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Universitatea Craiova - ML Vitebsk
Foto: Facebook / Universitatea Craiova
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Echipa Universitatea Craiova s-a calificat miercuri în turul secund preliminar al Champions League, după ce a învins, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea din Belarus, ML Vitebsk, în manşa secundă a primului tur preliminar.

Aflaţi în avantaj clar după prima manşă, din deplasare, oltenii au fost aproape de un debut dezastruos în Bănie, unde belaruşii au ratat incredibil ăîncă din minutul 4, prin Cleonise.

Gazdele au replicat timid, prin şutul din unghi al lui Tudor Băluţă, respins de Pavlyuchenko în minutul 9, pentru ca după numai trei minute portarul oaspeţilor să scoată şutul lui Baiaram, care a vrut să plaseze mingea la colţul lung.

În minutul 22 a fost o dublă ocazie, Popescu respingând şutul periculos al lui Kontsevoy, apoi craiovenii au plecat pe contraatac şi Carlos Mora a trimis în bară, mingea fiind deviată de goalkeeperul belarus. Oaspeţii au rămas şi ei periculoşi, iar Kontsevoy a şutat puţin pe lângă bară, în minutul 34, dându-i emoţii lui Popescu.

Intrat la pauză, Tavares a recuperat o minge în preajma careului advers şi l-a întins pe Pavlyuchenko, acesta respingând excelent în minutul 46. Gromyko a trimis peste poartă, în minutul 67, apoi Pavlyuchenko a intervenit la şutul lui Tavares, în minutul 78, dar, mai ales, la ocazia lui Baiaram, din minutul 85, lovitură de cap din doi metri.

În cele din urmă, Universitatea Craiova a înscris, prin Bancu, în primul minut al prelungirilor, şi oltenii au învins pe ML Vitebsk cu 1-0, calificându-se în turul următor cu 5-1 scor general.

În runda a doua Craiova va înfrunta echipa bulgară Levski Sofia. Primul meci se va disputa marţi, pe terenul adversarei.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk (Stevanovic 46), Ad. Rus, Badelj – Carlos Mora, Cicâldău, T. Băluţă (Bancu 73), Samuel Teles (Mekvabishvili 86) – Etim (Tavares 46), Al-Hamlawi (Elisor 46), Baiaram.
Antrenor: Filipe Coelho

ML VITEBSK: Pavlyuchenko – Balanovich (Moskalenchik 56), Volkov, Gomanov, Skibski (Zhuk 76) – Bocherov (Gnaka 56) – Cleonise, Gromyko (Nicholson 76), Mesarovic (T. Ivanov 53), Bosic – Kontsevoy.
Antrenor: Filipp Sokolinski

Cartonaşe galbene: Al-Hamlawi 39, Etim 42, Ad. Rus 86

Arbitru: Marton Rusz (Ungaria)

Editor : Liviu Cojan

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