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Gianni Infantino, susținut de peste 200 de țări pentru un nou mandat în fruntea FIFA, în ciuda scandalului Balogun

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FIFA Executive Committee Meeting
Gianni Infantino. Foto: Gulliver/GettyImages
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Gianni Infantino beneficiază de sprijinul oficial a peste 200 de țări pentru realegerea sa în funcția de președinte al FIFA, în ciuda climatului de agitație care s-a instalat de la izbucnirea scandalului legat de ridicarea suspendării lui Folarin Balogun. Potrivit informațiilor obținute de The Guardian, doar câteva dintre cele 211 de federații membre ale FIFA nu au trimis încă scrisori de susținere pentru Infantino, care este pe cale să fie ales pentru un al patrulea mandat cu o majoritate zdrobitoare la congresul din martie. Printre țările care nu și-au exprimat încă susținerea se numără un număr redus de țări europene, Germania fiind cea mai importantă federație care nu a acordat încă sprijinul oficial.

Candidații trebuie propuși până la 18 noiembrie, dată până la care scrisorile de susținere pot fi retrase sau transferate către un alt candidat. Însă Infantino este în prezent singurul candidat, iar unele federații consideră că, cu toate acestea, au fost supuse unei presiuni persistente din interiorul FIFA pentru a-și confirma loialitatea. În teorie, acest lucru nu ar trebui să fie permis conform codului de etică al FIFA.

Ar fi nevoie de un cutremur politic pentru a-l înlătura pe Infantino. Deși persistă neliniștea după ce Donald Trump a recunoscut că a făcut presiuni asupra FIFA pentru a revizui cartonașul roșu primit de atacantul american Balogun în meciul împotriva Bosniei și Herțegovinei, marea majoritate a nemulțumirilor se manifestă în rândul federațiilor europene și al organismelor conexe. Infantino nu are nevoie să se bazeze pe sprijinul Europei pentru a obține un mandat copleșitor și, în orice caz, cea mai mare parte a continentului și-a confirmat susținerea pentru realegerea sa. Federația engleză de fotbal se numără printre cele care și-au trimis scrisoarea cu mult înainte de Cupa Mondială.

Ideea unui candidat susținut de Europa care să concureze împotriva lui Infantino a căpătat legitimitate în spatele ușilor închise în ultimele 10 zile, dar perspectiva ca mai multe federații să se pună de acord asupra unui nume pare îndepărtată.

UEFA și-a exprimat clar opoziția față de FIFA în legătură cu o serie de probleme recente, precum incidentul Balogun și excluderea arbitrului somalez Omar Artan de la Cupa Mondială, dar nu este clar dacă conducerea forului de conducere s-ar simți determinată să susțină în mod oficial un contracandidat la alegeri. Unele surse apropiate ierarhiei fotbalului european consideră că un candidat care ar putea aduna 30 sau 40 de voturi ar fi cel puțin în măsură să deschidă o dezbatere publică legitimă cu privire la guvernanța FIFA și la direcția pe care o urmează aceasta.

Asociațiile membre ale FIFA se vor reuni sâmbătă la New York, deși, având în vedere că Infantino va prezida ședința, este puțin probabil ca subiectul scandalurilor recente să figureze pe ordinea de zi. Este mai probabil ca performanța financiară a Cupei Mondiale și eventualele beneficii ulterioare care ar putea fi transferate federațiilor naționale să constituie un subiect de discuție.

Editor : B.E.

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