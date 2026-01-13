Live TV

Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”

Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că lucrurile de care e acuzat ministrul Justiției Radu Marinescu, ancheta Emiliei Șercan privind plagierea a peste jumătate din teza de doctorat, nu s-au petrecut în mandatul de ministru. „Plagiatul este o formă de furt, nu e de apreciat, dar nu am date să judec strict în această situație, dar astăzi înțeleg că domnul ministru nu mai predă”, a adăugat premierul.

Am avut o discuție în această dimineață cu domnul ministru, lucrurile de care este acuzat nu s-au întâmplat în mandatul de ministru, sunt lucruri care s-au întâmplat cu 15-20 de ani în urmă. Încerc să-mi evaluez colegii dupa ceea ce fac în mandatele lor. Plagiatul, în principiu, care este o formă de furt, nu este de apreciat, dar nu am date să judec strict această situație și eu sper că o entitate independentă va certifica dacă acest plagiat este real sau nu dar astăzi înțeleg că domnul ministru nu mai predă nici la universitate și nu mai are, să spunem un efect obținerea acestui doctorat în cariera dânsului.

Orice om care ocupă o funcție publică sau care are o funcție de răspundere chiar în sectorul privat este peformant sau nu și în funcție de autoritatea pe care o are. Cu cât cei care ocupăm funcții suntem mai atacați, motivat sau nu, și datorită acestor atacuri ne pierdem autoritatea, cu atât riscul să nu mai fim performanți este destul de mare. Clarificarea oricăror situații de acest gen este de bun augur”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat dacă a discutat cu Radu Marinescu după acuzațiile de plagiat și dacă i-a cerut explicații, marți seară la TVR 1.

„Sunt aspecte care țin de evaluarea personală, politică, pe care fiecare partid care-și susține miniștrii o face în așa fel încât Guvernul să funcționeze, pentru a asigura o stabilitate. În condiții normale, concursul declanșat de dl ministru ar trebui să fie cât se poate de corect și de obiectiv, și sistemul din Justiție are o încredere scăzută în ochii românilor, fiecare om cu responsabilități trebuie să facem eforturi să recâștigăm credibilitatea”, a mai spus premierul.

Citește și: Ce a răspuns Radu Marinescu, întrebat dacă își va da demisia în cazul în care teza sa de doctorat se dovedește plagiată

Chestionat în ce situație ar trebui să demisioneze ministrul Justiției și, dacă ar trebui să demisioneze dacă o entitate va decide că a plagiat, prim-ministrul a răspuns: „Altfel este o acuzație și se intră într-o zonă din asta de speculații, de lucruri care se leagă de cronologia la care au apărut aceste date”.

Citește și: Cum poate afecta scandalul de plagiat al ministrului Justiției, Radu Marinescu, procedura de selecție a șefilor DNA, DIICOT și PG

