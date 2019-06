Povestea emoționantă a lui Ionuț Radu. De ce joacă portarul naționalei U21 cu acest tricou de fiecare dată

Franța U21 și România U21 se duelează în această seară, de la ora 22:00, pentru primul loc în grupa C de la EURO 2019 și pentru calificarea în semifinale (toate calculele, aici). După meciul câștigat cu Anglia, 4-2, a reieșit la iveală un detaliu emoționant din viața lui Ionuț Radu, portarul și căpitanul naționalei României U21.

Ionuţ Radu, căpitanul României U21 şi unul dintre liderii unei generaţii care ne-a dus la EURO 2019, este cea mai puternică voce a tinerilor antrenați de Mirel Rădoi, jucătorul a cărui forţă cu siguranță îi inspiră pe o parte dintre colegii lui.

La meciul România-Anglia 4-2, portarul român a avut mai multe intervenţii salvatoare, fără de care nu am fi terminat partida cu o victorie atât de importantă.

Probabil că tăria de caracter a portarului nostru vine şi din drama pe care a trăit-o în urmă cu 13 ani.

Vineri seară, la Cesena, portarul tricolorilor a avut din nou alături de el tricoul pe care este imprimat chipul Emei, sora lui, care a murit când el avea doar 9 ani.

„Tricoul cu Ema îl am am de când sunt în Italia. E un tricou pe care l-am făcut eu, ca o dedicație pentru ea. Îl iau mereu în poartă cu mine! Când eram mici i-am promis că o voi duce pe toate stadioanele mari din lume. Am trei fraţi. Alexandra avea 14 ani, iar eu aveam 9 când a decedat. Tricoul îl las întotdeauna la stâlpul din dreapta. Este modul prin care eu o simt aproape şi simt că e cu mine”, a povestit Ionuţ Andrei Radu, anul trecut, potrivit Digi Sport.

Și în această seară, căpitanul naționalei va juca cu acest tricou „mereu la bara din dreapta”, în meciul contra Franței U21. Urmăriți imaginile în care Ionuț Radu arată tricoul suporterilor români, după meciul contra Angliei, pe care scrie „Îți datorez tot. Te iubesc, Ema!”

Ionuț Radu, mesaj pentru suporteri după meciul cu Anglia: „Ne-aţi împins de la spate şi unde n-au ajuns picioarele a ajuns inima”

Ionuţ Radu ne-a ţinut în viaţă şi la România-Anglia 4-2. La final a ţinut să le mulţumească românilor care au susţinut echipa într-un mod admirabil.

„Sunteţi un popor extraordinar, ne-aţi făcut mândri că suntem români, nu ne-am fi aşteptat la o atmosferă atât de entuziastă. Ne-aţi împins de la spate şi unde n-au ajuns picioarele a ajuns inima. Noi am jucat cu inima în seara asta şi asta s-a văzut la sfârşit. Echipa asta o să ajungă foarte departe. Să nu mă credeţi nebun când o spun, dar o să ajungem foarte departe”, a spus Ionuț Radu la FRF TV.

Ionuţ Radu a afirmat şi că a fost cel mai important meci din cariera jucătorilor din naţională.

„Mie nu mi-e frică să merg cu ei la război pentru că ştiu că dau totul pentru mine şi eu dau totul pentru ei. Şi acum am pielea de găină, dacă am plâns la final… Este o victorie istorică, am dat totul, am fost foarte motivaţi. Suntem mândri că suntem români. Ăsta e cel mai important lucru, toată lumea are un unic obiectiv, Dumnezeu lucrează pentru noi”, a mai spus căpitanul naționalei de tineret.