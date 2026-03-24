Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu a ajuns în țară: „Sunt bine”

Ionuț Radu (28 de ani) are șanse semnificative să joace, în cele din urmă, în meciul Turcia - România, din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, scrie digisport.ro.

Deși se credea că are o accidentare care îl va face cu siguranță indisponibil la meciul din Istanbul, portarul de la Celta Vigo e acum foarte încrezător că va putea să apere poarta României în cele din urmă.

Ionuț Radu a plecat spre cantonament, pentru a afla dacă poate juca în Turcia - România: „Sunt bine”

Marți seară, Radu a fost surprins la Aeroportul din Otopeni, de unde a plecat direct spre Mogoșoaia, pentru a se reuni cu colegii săi și a fi examinat de cei din staff-ul medical al naționalei.

„Sunt bine, sunt bine. Sunt mai pregătit ca întotdeauna. A fost o veste destul de proastă, am simțit progresiv durerea, din ce în ce mai rău, n-am putut să merg la finalul meciului.

Ziua următoare a fost mai ok, iar acum aștept să văd rezultatul final. Le transmit românilor să aibă încredere în noi, că sigur nu îi vom dezamăgi”, a declarat Radu.

Momentan, Radu nu se află în lotul României, deoarece Mircea Lucescu l-a înlocuit cu Laurențiu Popescu, pe baza informațiilor inițiale că 100% nu va putea miza pe el.

Acum, dacă primește undă verde din partea medicilor naționalei, Radu va fi reinclus în lot și rămâne de văzut pe cine va scoate „Il Luce”.

