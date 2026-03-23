Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Răsturnare de situație în cazul lui Ionuț Radu: Va ajunge în cantonamentul naționalei

Ionuț Radu nu este complet ieșit din calcule pentru meciul României cu Turcia, informează digisport.ro. Deși nu putea călca normal după meciul Celtei Vigo cu Alaves, 3-4, și se vorbea despre o ruptură musculară, iar Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu, Ionuț Radu are șanse să joace în Turcia - România.

Din informațiile Digi Sport, Ionuț Radu va ajunge marți în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia și își dorește neapărat să apere poarta României cu Turcia.

Ionuț Radu a fost cel care a insistat să se prezinte în cantonamentul echipei naționale, în ciuda problemelor musculare acuzate în Spania, și cei de la FRF i-au găsit bilet de avion pentru ziua de marți.

Ionuț Radu se va prezenta la lot și va fi supus unor teste medicale. Portarul își dorește enorm să evolueze la Istanbul, dar o decizie finală va fi luată după controlul medical.

Marți este zi cu două antrenamente la Mogoșoaia și, foarte probabil, spre seară se va ști dacă Ionuț Radu este sau nu în calculele pentru partida de la Istanbul.

Delegația României pleacă miercuri în Turcia, cu o zi înaintea marelui meci din barajul pentru Cupa Mondială, care se dispută joi, de la ora 19:00.

