Live TV

Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Răsturnare de situație în cazul lui Ionuț Radu: Va ajunge în cantonamentul naționalei

Data publicării:
Ionuț Radu nu este complet ieșit din calcule pentru meciul României cu Turcia, informează digisport.ro. Deși nu putea călca normal după meciul Celtei Vigo cu Alaves, 3-4, și se vorbea despre o ruptură musculară, iar Mircea Lucescu l-a convocat de urgență pe Laurențiu Popescu, Ionuț Radu are șanse să joace în Turcia - România.

Din informațiile Digi Sport, Ionuț Radu va ajunge marți în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia și își dorește neapărat să apere poarta României cu Turcia.

Ionuț Radu a fost cel care a insistat să se prezinte în cantonamentul echipei naționale, în ciuda problemelor musculare acuzate în Spania, și cei de la FRF i-au găsit bilet de avion pentru ziua de marți.

Ionuț Radu se va prezenta la lot și va fi supus unor teste medicale. Portarul își dorește enorm să evolueze la Istanbul, dar o decizie finală va fi luată după controlul medical.

Marți este zi cu două antrenamente la Mogoșoaia și, foarte probabil, spre seară se va ști dacă Ionuț Radu este sau nu în calculele pentru partida de la Istanbul.

Delegația României pleacă miercuri în Turcia, cu o zi înaintea marelui meci din barajul pentru Cupa Mondială, care se dispută joi, de la ora 19:00.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Angela Similea
1
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
2
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
Scumpire caburanti
5
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Digi Sport
Schimbare totală: a fost ”cea mai frumoasă femeie din lume”, dar a ”dispărut”! Cum arată astăzi, după ce a făcut 4 copii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ionuț Radu
Turcia-România, barajul pentru CM 2026. Ionuț Radu, OUT de la națională! Cine e favorit să fie titular în meciul de joi
Răzvan Lucescu, antrenor PAOK Salonic
Tragere la sorți playoff Europa League. Duel românesc: PAOK Salonic - Celta Vigo
firo, 05.07.1994 Archive image, archive photo, archive, archive photos Football, Soccer, WORLD CUP 1994 USA Round of 16: Nigeria - Italy 1:2 after extra time
Peter Rufai a murit. Legendarul portar al Nigeriei avea 61 de ani
collina
Legendarul arbitru Pierluigi Collina vrea ca regula loviturii de la 11 metri să fie schimbată. Ce soluție propune
Radu Mazare eliberat Jilava da declaratii
Radu Mazăre, audiat în dosarul antrenorului de bob acuzat că îşi obliga sportivele să se prostitueze: „Nu erau genul meu”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Liberalii cer o „atitudine responsabilă” de la PSD: „Dacă provoacă o...
USR
USR rămâne în Guvern, dar atenționează PSD: „Nu vom gira derapaje...
Alexandru Nazare la sedinta de guvern, cu mapa in mana
Miruță, despre tensiunile din Coaliție: Nazare ne ruga să nu ne mai...
pompa de alimentare cu combustibil
DOCUMENT. Ministerul Energiei a publicat proiectul de ordonanță...
Ultimele știri
Cum pot tinerii din România să-și spună cuvântul în privința legilor și reglementărilor care stau la baza politicii UE
Miruță: Avioanele se ridică doar când este necesar. MApN primește frecvent alerte aeriene, dar nu toate ajung la populație
Ministrul Apărării: Avioanele militare americane sosite în România „nu au voie să plece cu încărcătură explozivă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
„Dacă dăm cu ele în tribună de la început, e groasă!”. Jucătorii turci de care se teme Meme Stoica la Istanbul
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cât stă, de fapt, băiatul lui Adi Mutu pe telefon. ”Briliantul” a dat cărțile pe față
Adevărul
Cât ar putea scădea prețurile carburanților în urma instituirii stării de criză. Explicațiile experților în...
Playtech
Închiderea balcoanelor de la parter. Reguli de care să ţii cont în 2026
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Un șofer român de TIR a fost ucis în Spania după ce a surprins un hoț furând motorină din camionul său...
Newsweek
VIDEO Gărzile iraniene amenință SUA că au rachete să doboare avioane F 35. Costă 100.000.000 $ unul
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...