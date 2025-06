Preliminariile CM 2026. Mircea Lucescu: Băieţii au făcut o partidă bună şi din punctul ăsta de vedere sunt mulţumit

Selecţionerul Mircea Lucescu s-a declarat mulţumit de evoluţia jucătorilor la meciul cu Cipru, scor 2-0, în preliminariile CM-2026.

„Trei puncte foarte importante şi un joc foarte bun, cu o relaxare care nu ar fi trebuit să apară în ultimele minute. Băieţii au făcut o partidă bună şi din punctul ăsta de vedere sunt mulţumit. Arbitrajul a fost ca de obicei: catastrofal”, a declarat Mircea Lucescu la Prima TV.

După joc, Mircea Lucescu a transmis că victoria este firească, l-a lăudat pe Dennis Man, care a pasat decisiv la golul lui Florin Tănase și a semnat reușita de 2-0, l-a ”taxat” pe Alex Mitriță pentru egoism și a explicat de ce l-a numit căpitan pe Andrei Rațiu.

”O victorie normală, ținând cont de modul în care am abordat partida și în care am terminat-o. Am alergat foarte mult cu o echipă considerată puternică tocmai datorită disponibilității de a se angaja în efort. Am dominat-o cu inteligență, posesie, cu foarte multe ocazii.

Echipa asta națională începe o nouă viață. De la început am spus că intenționez să mă gândesc la jucătorii din campionatul nostru, care joacă meci de meci.

Am avut o discuție foarte serioasă cu ei despre programul pe care îl au până în septembrie și le-am zis să se gândească la echipa națională, chiar dacă joacă sau nu la club, să-și facă programul.

N-a fost doar acea fază. Interpretarea mi se pare exagerat de negativă în ceea ce ne privește pe noi. Am obținut trei puncte, rămânem în cursă. Dacă jucăm de această manieră, ar trebui să câștigăm în Bosnia.

Man s-a prezentat formidabil, și-a dorit foarte mult, la fel ca Mihăilă, care nu mai jucase din 31 ianuarie. S-a pregătit bine, a suportat un regim de pregătire mult mai intens decât a avut în perioada asta. Sunt foarte mulțumit. Sunt mulțumit și de randamentul lui Mitriță, care, dacă nu ar fi fost egoist, ar fi putut să marcheze.

Rațiu este jucătorul cel mai reprezentativ, a fost competitiv la cel mai înalt nivel, pe plan european, și era normal să devină campion. E un jucător constant bun, care a demonstrat că poate juca la orice echipă din Spania”, a declarat Mircea Lucescu, scrie DigiSport.

Naţionala României a învins selecţionata Ciprului, scor 2-0 (2-0), într-un meci disputat, marţi, în preliminariile CM-2026, pe Arena Naţională.

