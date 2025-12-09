Live TV

Răzvan Burleanu: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM

Data actualizării: Data publicării:
razvan burleanu
Răzvan Burleanu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. De asemenea, şeful federaţiei a afirmat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce.

„E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie. Se pare că 90 la sută se va juca la Istanbul. Cred că în următoarele 48 de ore trebuie să ştim oraşul gazdă şi stadionul. Domnul Mircea Lucescu se bucură de tot sprijinul FRF, aşa cum a fost di primul moment. Ne bazăm pe dedicarea lui pentru revenirea la un CM. Niciodată nu s-a discutat de niciun nume, în vreo discuţie în care să fiu eu prezent. Dacă vom câştiga în Turcia, absolut nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM. Turcia este în cea mai bună formă sportivă. Avem încrederea că avem cel mai bun selecţioner, care analizează punctele slabe ale adversarilor şi punctele forte ale jucătorilor noştri”, a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă. 

Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează:

  • Australia – România, Vancouver, 13 iunie
  • Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie
  • Statele Unite – România, Los Angeles, 25 iunie

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
Royal Navy track Russian submarine
4
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a pierde Atlanticul în...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
Digi Sport
A divorțat de fiul lui Ion Țiriac fără să știe nimeni și a plecat definitiv din România! Unde s-a mutat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Recep Tayyip Erdoğan și Viktor Orban
Erdogan i-a garantat lui Viktor Orban că „gazul rusesc va continua să fie furnizat Ungariei”
parada gay la un eci de fotbal
Cupa Mondială 2026. Meciul Pride LGBTQ+ va fi jucat între Egipt şi Iran, două ţări care condamnă homosexualitatea
barbat cu catuse la maini
Scandalul pariurilor sportive din Turcia: Mandate de arestare emise pentru 46 de persoane. 27 sunt fotbaliști
razvan burleanu
Reacția lui Răzvan Burleanu după ce a aflat posibilii adversari ai României la Cupa Mondială 2026
cupa mondiala la fotbal
Grupele Cupei Mondiale 2026: România ar putea juca cu Statele Unite dacă trece de play-off. Ce echipe mai sunt în grupă
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv...
volodimir zelenski la birou
Uniunea Europeană îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la...
Nicușor Dan și Emmanuel Macron
Nicușor Dan anunță de la Paris că Emmanuel Macron va vizita România...
trump
Donald Trump: „Cu mult înainte de Putin, era de la sine înțeles că...
Ultimele știri
Investiție americană importantă în România: O fabrică va fi construită pentru a reduce dependența de China pentru resurse vitale
Reacția lui Nicușor Dan după ce Ciprian Ciucu a spus că președintele ar fi votat cu Ana Ciceală la Primăria Capitalei
Nicuşor Dan spune că va discuta cu liderul USR Dominic Fritz, despre nominalizarea pentru ministerul Apărării. La cine e decizia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Cine sunt cei doi români care au murit în Tenerife! Greșeala fatală pe care au făcut-o în vacanță le-a curmat...
Fanatik.ro
Big Brother marca Ciprian Ciucu. Noul primar vrea să împânzească Bucureștiul de camere de supraveghere
editiadedimineata.ro
Administrația Trump declară război fact-checkingului: vize blocate pentru moderatori și verificatori ai...
Fanatik.ro
Dorinel Munteanu a semnat în SuperLiga! Contract pe un an și jumătate. Exclusiv
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Ce pensie vei avea dacă ai vechime de 12, 14 sau 18 ani în condiții speciale. Tabel cu reducerea vârstei
Digi FM
S-a dat drept moștenitoarea unei averi fabuloase și a înșelat bănci cu 30 de milioane de dolari. Acum e...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Real Madrid a început negocierile cu înlocuitorul lui Xabi Alonso!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
De ce vrea Pamela Anderson să renunțe la numele care a făcut-o celebră: „El a fost cea mai apropiată persoană...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Guvernul anunță valoarea punctului de pensie pentru 2026. Veste proastă pentru toți pensionarii. Pierd 535 lei
Digi FM
Dezvăluiri inedite după trei decenii. Ce s-a întâmplat când Anca Dinicu, copil fiind, s-a apropiat de...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Jessica Alba s-a simțit „umilită” în timpul filmărilor la scena nud din „Fantastic Four”: „M-am temut de ea...
UTV
Fiica Monicăi Gabor și-a vândut primul tablou, realizat la 8 ani. Irina Columbeanu a primit o sumă uriașă de...