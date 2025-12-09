Răzvan Burleanu: Dacă vom câştiga în Turcia, nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Turcia, din 26 martie, din barajul pentru Cupa Mondială, este o adevărată finală. De asemenea, şeful federaţiei a afirmat că selecţionerul Mircea Lucescu are parte de tot sprijinul forului pe care îl conduce.

„E o finală şi noi o vom considera ca o finală pentru Mondial. Aş putea spune că e mai dificil decât orice meci de la Mondial din grupa în care România a fost alocată. Sunt încrezător că determinarea, sacrificiul, dar şi inteligenţa jucătorilor noştri vor face diferenţa şi că vom reuşi să devenim o inspiraţie. Se pare că 90 la sută se va juca la Istanbul. Cred că în următoarele 48 de ore trebuie să ştim oraşul gazdă şi stadionul. Domnul Mircea Lucescu se bucură de tot sprijinul FRF, aşa cum a fost di primul moment. Ne bazăm pe dedicarea lui pentru revenirea la un CM. Niciodată nu s-a discutat de niciun nume, în vreo discuţie în care să fiu eu prezent. Dacă vom câştiga în Turcia, absolut nimeni nu ne va mai putea opri, nici măcar adversarul următor şi nici în grupe la CM. Turcia este în cea mai bună formă sportivă. Avem încrederea că avem cel mai bun selecţioner, care analizează punctele slabe ale adversarilor şi punctele forte ale jucătorilor noştri”, a declarat Burleanu, într-o conferinţă de presă.

Tricolorii vor disputa în 26 martie semifinala play-off-ului, în deplasare, împotriva Turciei. În cazul unei victorii, România ar juca finala tot în deplasare, cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Dacă se va califica la Mondial, România va face parte din Grupa D, unde ar avea programate trei partide, după cum urmează:

Australia – România, Vancouver, 13 iunie

Paraguay – România, San Francisco, 19 iunie

Statele Unite – România, Los Angeles, 25 iunie

