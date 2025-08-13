Live TV

Supercupa Europei. Diseară se decide cine va fi supercampioană europeană. PSG şi Tottenham luptă pentru titlu

Echipe probabile Deţinătorii Cupei Campionilor Europeni/Liga Campionilor au câştigat 29 din cele 49 de ediţii

Paris Saint-Germain, câştigătoarea Ligii Campionilor, întâlneşte echipa Tottenham Hotspur, câştigătoarea Ligii Europei, în meciul pentru Supercupa Europei, care este programat, miercuri, de la ora 22.00, pe stadionul Friuli din Udine.

La Tottenham este legitimat şi românul Radu Drăguşin, în prezent accidentat, informează News.ro.

Meciul va fi transmis de DigiSport1 și Prima1.

Meciul va fi arbitrat de portughezul Joao Pinheiro, care va fi ajutat la cele două linii de Bruno Jesus şi Luciano Maia.

Echipe probabile

Paris Saint-Germain: Chevalier - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Antrenor: Luis Enrique
Tottenham Hotspur: Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bentancur, Palhinha - Kudus, Sarr, Odobert - Richarlison. Antrenor: Thomas Frank

Deţinătorii Cupei Campionilor Europeni/Liga Campionilor au câştigat 29 din cele 49 de ediţii

Câştigătorii Cupei UEFA/UEFA Liga Europa au câştigat opt din cele 25 de finale de când Cupa Cupelor a fost desfiinţată în 1999 - cu toate acestea, de la Zenit în 2008, singurul club care nu este campion european care a reuşit acest lucru este Atlético de Madrid, în 2010, 2012 şi 2018.

Udine va fi cea de-a 13-a localitate care va găzdui Supercupa UEFA de la schimbarea sediului său pe termen lung de la Monaco, după Praga (2013), Cardiff (2014), Tbilisi (2015), Trondheim (2016), Skopje (2017), Tallinn (2018), Istanbul (2019), Budapesta (2020), Belfast (2021), Helsinki (2022), Atena (2023) şi Varşovia (2024).

Editor : S.S.

