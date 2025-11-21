Live TV

Tricolorii la barajul pentru CM 2026: Statistici inedite legate de naţionala Turciei în raport cu România

Data publicării:
faza dintr-un meci turcia romania
Imagine din meciul amical dintre Turcia și România, desfășurat pe stadionul Șukru Saracoglu din Istanbul, la data de 11 august 2010. Gazdele au câștigat atunci cu 2-0. Foto: Profimedia
Din articol
1,88 goluri pe meci le-am înscris turcilor până azi! 49 de internaţionali turci cu selecţionerul Mircea Lucescu 6 turci convocați la lot au colegi români 1923 – anul primului meci pentru Turcia. Contra… României! 3 pentru Lucescu şi 0 pentru Montella

România va juca în data de 26 martie, în deplasare cu Turcia, în semifinala barajului CM 2026, urmând ca finala acestui baraj să fie disputată tot în deplasare, cu câştigătoarea dintre Slovacia şi Kosovo. România s-a aflat în urna a patra la tragerea la sorţi a barajului CM 2026, obţinând locul prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25. La Zurich, tricolorii şi-au primit ca prim adversar Turcia, o naţională pentru care FRF a pregătit o radiografie în 5 cifre inedite, relatează News.ro.

1,88 goluri pe meci le-am înscris turcilor până azi!

Naţionala României a jucat 26 de meciuri contra Turciei all-time, acesta fiind adversarul de pe locul 6 în topul ţărilor cu care am avut cele mai multe confruntări fotbalistice. Până acum, tricolorii au reuşit 49 de goluri, ceea ce înseamnă o medie impresionantă de aproape două goluri per meci înscrise! Am primit mult mai puţine, doar 24.

49 de internaţionali turci cu selecţionerul Mircea Lucescu

Pe banca naţionalei Turciei în perioada 2017-2018, actualul selecţioner al României, Mircea Lucescu, a utilizat în teren nu mai puţin de 49 de internaţionali turci, mare parte dintre ei componenţi şi azi ai echipei cu care ne vom duela în baraj. Stoperul Soyuncu, om important pentru Turcia şi în prezent, a fost singurul folosit în toate cele 17 partide cu Lucescu selecţioner. Iar vedeta Calhanoglu, în 12 meciuri!

6 turci convocați la lot au colegi români

Din lista fotbaliştilor convocaţi la naţionala Turciei în ultimul an calendaristic, şase au lângă ei români în vestiare la nivel de club. E vorba de Hakan Calhanoglu, mijlocaşul experimentat care la Inter Milano e pregătit de Cristi Chivu, dar şi de alt mijlocaş, mai tânărul Isak Vural, coechipier la Pisa cu Marius Marin!

În plus, de la Rizespor, echipa lui Vali Mihăilă, au fost convocaţi apărătorii Şahin şi Akaydin, de la Alanyaspor unde joacă Ianis Hagi a fost chemat portarul Bayram, iar de la Eyupspor, clubul din acest sezon al lui Denis Drăguş, portarul Jankat.

1923 – anul primului meci pentru Turcia. Contra… României!

Primul meci din istoria naţionalei Turciei vine din 26 octombrie 1923, un amical disputat pe fostul stadion Taksim din Istanbul şi încheiat 2-2, cu „dublă” pentru Zeki Riza Sporel, unul din primele staruri ale fotbalului turc şi simbol pentru Fenerbahce.

Pentru România era al şaselea meci din istoria naţionalei, iar „dubla” noastră a fost realizată de Isidor Gansl.

3 pentru Lucescu şi 0 pentru Montella

Un singur duel a avut loc până azi între antrenorii Mircea Lucescu şi Vincenzo Montella, cei care se vor lupta din postura de selecţioneri în barajul pentru CM 2026. Este vorba de o partidă Şahtior Doneţk – AS Roma 3-0 din primăvara Champions League 2011, ucrainenii conduşi de român zdrobind italienii la care Montella era interimar.

Barajul pentru CM 2026. Prima reacție a lui Mircea Lucescu: „Nu va fi ușor”. Ce spune presa sportivă din Turcia

