Conference League. Universitatea Craiova - Noah, diseară, de la 22:00, pe Digi Sport 1. Oltenii pornesc favoriți

jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Foto: Profimedia
Declarațiile lui Mirel Rădoi Echipele probabile

Confruntarea Universitatea Craiova - Noah va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, diseară de la 22:00. Oltenii sunt favoriți în fața armenilor, deși nu au încă o victorie în Conference League.

La disputa de pe teren propriu cu Noah, Universitatea Craiova vrea neapărat să obțină prima victorie în faza principală din Conference League și speră la o asistență numeroasă pe ”Ion Oblemenco”.

În runda precedentă, elevii lui Mirel Rădoi au pierdut contra polonezilor de la Rakow, scor 0-2.

De partea cealaltă, armenii au debutat cu victorie în prima rundă, când au dispus la limită de Rijeka cu 1-0.

Declarațiile lui Mirel Rădoi

Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova - Noah: ”M-ați întrebat de zeci de ori de frică, de teamă. Nu îmi e teamă de nimic, nu îmi e frică de nimic!”

Mirel Rădoi a participat miercuri, 22 octombrie, la conferința de presă premergătoare partidei dintre Universitatea Craiova și Noah.

Tehnicianul din Bănie a fost întrebat de mai multe ori dacă îi este teamă înainte de acest meci, ținând cont că oltenii au început cu o înfrângere în faza ligii. Antreorul oltenilor a dat un răspuns clar și a avut în același timp și un mesaj pentru jucătorii săi.

”M-ați întrebat de zeci de ori de frică, de teamă. Nu îmi e teamă de nimic, nu îmi e frică de nimic! Sper ca jucătorii mei să se bucure de astfel de meciuri, mai ales că e o competiție europeană care îi poate expune.

Nu cred că ar trebui să fie în mintea mea acest lucru.”, a declarat Mirel Rădoi, înainte de Universitatea Craiova - Noah.

Echipele probabile

Universitatea Craiova: Isenko - Rus, Romanchuk, Badelj - Mora, Teles, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Al-Hamlawi, Baiaram
Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Muradyan, Sualehe - Oshima, Eteki - Fereira, Manvelian, Jakolis - Mulahosejnovic

 

