Haos în Golful Persic: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră în Dubai, Abu Dhabi și Doha

Mii de pasageri aflați la bordul navelor de croazieră din Dubai, Abu Dhabi și Doha au rămas blocați după închiderea Strâmtorii Ormuz și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a paralizat navigația și a forțat autoritățile să suspende zborurile și rutele maritime din regiune.

Potrivit unor martori citați de Euronews, aproape de nava de croazieră Mein Schiff 4 a companiei TUI Cruises, aflată în portul Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, o rachetă a lovit apa, duminică după-amiază. Nori de fum negru s-au ridicat deasupra mării, relatează și ziarul Bild.

Situația la bord ar fi tensionată. Nu este încă clar dacă există răniți în rândul celor aproximativ 2.500 de pasageri și circa 1.000 de membri ai echipajului. Aproximativ 2.000 de pasageri ar fi trebuit să-și înceapă călătoria de întoarcere spre Germania duminică, din Dubai.

Pe lângă Mein Schiff 4, și nava-soră Mein Schiff 5 aflată în portul Doha este afectată. Pasagerii acesteia intenționau să își încheie călătoria sâmbătă și să zboare înapoi spre Germania din Doha, capitala Qatarului. Unii se așezaseră deja în avion când aeronavele au fost nevoite să revină la sol.

Potrivit pasagerilor, aceștia au așteptat aproximativ 10 ore în aeroport înainte de a fi duși înapoi la Mein Schiff 5 seara. Bagajele au trebuit lăsate la aeroport.

La bord au fost luate măsuri extinse de securitate: accesul pe puntea exterioară rămâne interzis, toate persoanele trebuie să rămână în interiorul navei și să evite, pe cât posibil, ferestrele. Din când în când, avertizări privind rachete în apropiere, transmise de Protecția Civilă din Qatar, ajung pe telefoanele pasagerilor.

În total, șase nave de croazieră se află în prezent în porturile Port Rashid din Dubai, Abu Dhabi și Doha. Alte nave afectate sunt MSC Euribia aparținând MSC Cruises, Celestyal Discovery și Celestyal Journey ale companiei Celestyal Cruises, precum și Aroya a companiei saudite Aroya Cruises.

Numeroase țări din regiune și-au închis spațiul aerian, făcând imposibil nu doar transportul maritim, ci și zborurile de întoarcere. Mii de pasageri sunt blocați și nu știu când vor putea reveni acasă. Rămâne neclar când și cum vor putea fi evacuați sau își vor putea continua călătoria.

Citește și Trei soldați americani au murit în războiul contra Iranului. Israelul, lovit de rachete. Netanyahu: „Sunt zile dureroase”

Citește și SUA anunță că a scufundat o navă iraniană în Golful Oman

Editor : M.I.