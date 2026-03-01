Live TV

Haos în Golful Persic: Mii de turiști au rămas blocați pe nave de croazieră în Dubai, Abu Dhabi și Doha

Data publicării:
Cruise Ship Mein Schiff 4 arrives in Old Doha Port Mina District Doha Qatar
Pe lângă Mein Schiff 4, și nava Mein Schiff 5 aflată în portul Doha este afectată. Sursa foto: Profimedia Images

Mii de pasageri aflați la bordul navelor de croazieră din Dubai, Abu Dhabi și Doha au rămas blocați după închiderea Strâmtorii Ormuz și escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, care a paralizat navigația și a forțat autoritățile să suspende zborurile și rutele maritime din regiune.

Potrivit unor martori citați de Euronews, aproape de nava de croazieră Mein Schiff 4 a companiei TUI Cruises, aflată în portul Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite, o rachetă a lovit apa, duminică după-amiază. Nori de fum negru s-au ridicat deasupra mării, relatează și ziarul Bild.

Situația la bord ar fi tensionată. Nu este încă clar dacă există răniți în rândul celor aproximativ 2.500 de pasageri și circa 1.000 de membri ai echipajului. Aproximativ 2.000 de pasageri ar fi trebuit să-și înceapă călătoria de întoarcere spre Germania duminică, din Dubai.

Pe lângă Mein Schiff 4, și nava-soră Mein Schiff 5 aflată în portul Doha este afectată. Pasagerii acesteia intenționau să își încheie călătoria sâmbătă și să zboare înapoi spre Germania din Doha, capitala Qatarului. Unii se așezaseră deja în avion când aeronavele au fost nevoite să revină la sol.

Potrivit pasagerilor, aceștia au așteptat aproximativ 10 ore în aeroport înainte de a fi duși înapoi la Mein Schiff 5 seara. Bagajele au trebuit lăsate la aeroport.

La bord au fost luate măsuri extinse de securitate: accesul pe puntea exterioară rămâne interzis, toate persoanele trebuie să rămână în interiorul navei și să evite, pe cât posibil, ferestrele. Din când în când, avertizări privind rachete în apropiere, transmise de Protecția Civilă din Qatar, ajung pe telefoanele pasagerilor.

În total, șase nave de croazieră se află în prezent în porturile Port Rashid din Dubai, Abu Dhabi și Doha. Alte nave afectate sunt MSC Euribia aparținând MSC Cruises, Celestyal Discovery și Celestyal Journey ale companiei Celestyal Cruises, precum și Aroya a companiei saudite Aroya Cruises.

Numeroase țări din regiune și-au închis spațiul aerian, făcând imposibil nu doar transportul maritim, ci și zborurile de întoarcere. Mii de pasageri sunt blocați și nu știu când vor putea reveni acasă. Rămâne neclar când și cum vor putea fi evacuați sau își vor putea continua călătoria.

Citește și Trei soldați americani au murit în războiul contra Iranului. Israelul, lovit de rachete. Netanyahu: „Sunt zile dureroase”

Citește și SUA anunță că a scufundat o navă iraniană în Golful Oman

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trei soldați ai SUA, uciși în războiul contra Iranului. Israel anunță că a eliminat...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
Foto: Premierul ungar Viktor Orban
3
Încă o țară respinge cererea Ungariei de a permite tranzitul petrolului rusesc prin...
zgybh zdrgbh DG
4
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
barbat la pacanele
5
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digi Sport
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Israel-US Strike Iran: Iran Retaliates Against Tel Aviv
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează 300 de români din Israel. „Nu există informații despre cetățeni răniți sau decedați”
Conceptual image of war between NATO and it's enemies, using flag and silhouette
Măsura anunțată de NATO ca răspuns la posibile lovituri cu rachete balistice și drone din partea Iranului
Benjamin Netanyahu dă mâna cu Donald Trump
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump (Surse Axios)
președintele Iranului
Mesajul președintelui Masoud Pezeshkian după moartea lui Khamenei: Forțele armate ale Iranului „distrug bazele inamice”
muraru
Ambasadorul României la Washington: „Susțin acțiunea militară a SUA și a Israelului împotriva regimului de la Teheran”
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA, după moartea...
Portavionul USS Abraham Lincoln
Gardienii Revoluției anunță că au atacat portavionul american Abraham...
nicusor dan consiliul european 2
Primul mesaj al lui Nicușor Dan după atacul SUA-Israel asupra...
marina iraniana
Trump anunță că 9 nave militare iraniene au fost „scufundate” de SUA...
Ultimele știri
OpenAI semnează un acord cu Departamentul de Război al SUA, la câteva ore după ce Trump interzice Anthropic
Rezultate LOTO - Duminică, 1 martie 2026. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Oana Țoiu: „România este solidară cu partenerii săi din Orientul Mijlociu”. Ministrul de Externe, discuții cu omologul din Kuweit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat când va mai intra în direct după ce FCSB va juca în play-out. „Horia, ține minte!”...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
A ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit 60 de kilograme. Cum arată sportivul la 54 de ani
Adevărul
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB poate fi retrogradată din SuperLigă și Gigi Becali a luat decizia
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Fiul lui Tom Hanks este blocat în Columbia fără pașaportul american. Chet Hanks imploră ajutor: „Sunt...
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Newsweek
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Macaulay Culkin și Brenda Song își educă fiii cu filmul „Singur acasă”. Lecția pe care copiii o învață din...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...