Live TV

Parlamentul a adoptat un proiect AUR care obligă echipele de club să aibă 40% jucători români într-un meci. „O inițiativă populistă”

Data actualizării: Data publicării:
faze de joc din meciul fcsb - young boys berna
Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ionuț Stroe (PNL): Este o inițiativă populistă. Cel mai probabil va fi întoarsă pentru reexaminare

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă.

Proiectul de lege, trecut cu 239 de voturi „pentru”, 8 voturi „contra” și 33 de abțineri, este inițiat de AUR și susținut de mai mulți parlamentari POT și SOS RO, dar și de deputați ai PSD, minorităților, PNL și USR. Acesta modifică Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Proiectul prevede că „ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”.

În comisiile de specialitate din Camera Deputaților a fost introdusă prevederea: „Federațiile sportive naționale au obligația să aibă propria strategie din care să reiasă creșterea procentuală a numărului de jucători români în primele eșaloane valorice”.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, propunându-se ca ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale să nu fie mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor să fie făcută și de federații împuternicite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport”, arată raportul comisiilor.

Expunerea de motive a proiectului arată că „necesitatea intervenției legislative derivă din dorința de refacere a conexiunii identitate esențiale între comunitate și echipa sportivă pe care o reprezintă”.

Expunerea de motive poate fi consultată AICI.

Proiectul a fost votat de AUR, UDMR, POT, SOS RO, dar și mai mulți deputați USR, PNL, minorități și de aproape tot grupul deputaților PSD.

Ionuț Stroe (PNL): Este o inițiativă populistă. Cel mai probabil va fi întoarsă pentru reexaminare

Deputatul PNL Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, a declarat miercuri, după adoptarea proiectului, că „riscăm să devenim unul din puținele state din lume care bagă politica în vestiarul echipelor sportive”. „Pe scurt, o lege prin care politicul decide cine are voie să joace și cine nu, pe criterii de cetățenie”, mai notează acesta pe Facebook.

„Este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare. Pentru că este o lege care discriminează cetățenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o țară membră a UE, este neconstituțională și afectează sportul românesc”, mai arată acesta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Stroe a precizat că „din păcate, foarte mulți parlamentari, în special la primul mandat, s-au lăsat seduși de acest fals sentiment de patriotism, care se pretinde de inițiatori”.

Camera Deputaților este forul parlamentar decizional în cazul acestui proiect de lege și astfel actul normativ va fi trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Digi Sport
CSM Constanța, comunicat oficial după imaginile în care Camelia Voinea o abuzează pe Sabrina
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
guvern
Cum arată planul Guvernului pentru tăierile din primării: concedieri...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
medici si ranit in explozia din rahova
„Îmi amintesc tot. Nu pot trăi așa”. Fratele gravidei moarte în...
pislaru dragos
Reacție din Guvern după acuzațiile magistraților. Pîslaru: CSM s-a...
Ultimele știri
Radu Marinescu, despre avizul CSM privind pensiile magistraților: „Legea este cunoscută”. Ce spune despre noua variantă a proiectului
O navă spion rusească, detectată în apele britanice. Ministrul britanic al Apărării: „Vă vedem. Știm ce faceți”
Blocaj pe tăierile din instituții: PSD vrea reduceri de cheltuieli cu 10%, nu de salarii. Grindeanu: „Nu suntem PDL și Băsescu”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
documente verificate
Copiile după acte depuse în instanță, conformate cu originalul şi prin semnătură electronică. Proiectul merge la promulgare
sigla pnl
Mai mulți parlamentari PNL au depus o lege care secretiza informații de interes public. Proiectul a fost retras după un val de critici
marcel ciolacu psd
Ciolacu amenință cu moțiunea de cenzură dacă guvernul nu ia măsuri de relansare a economiei: „Nu vorbesc de capul meu”
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Proiect de lege pentru protecția proprietarilor afectați de dezastre, după explozia din Rahova. Cum vor fi despăgubiți oamenii
ID310044_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Tensiuni în Coaliție privind tăierea cu 10% a salariilor din administrația centrală. „Cu abordarea «unii sunt frumoși» nu-s de acord”
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, reacție-șoc după votarea Legii Novak. A rostit un singur cuvânt, apoi a mărit procentele...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât te costă o zi la Târgul de Crăciun din Craiova, dacă vii din București sau Ploiești. Calcul complet...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Pro FM
Selena Quintanilla „nu a înțeles niciodată magnitudinea talentului ei”. A fost ucisă în plină glorie, la...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din Rahova: "Gândiţi-vă ce sărbători vin în condiţiile în...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Cel mai popular nume de câine din 2025. A fost considerat „învechit”, dar a revenit în top rapid
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”