Parlamentul a adoptat un proiect AUR care obligă echipele de club să aibă 40% jucători români într-un meci. „O inițiativă populistă”

Camera Deputaților a adoptat, miercuri, decizional, un proiect de lege prin care ponderea sportivilor români participanți la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă.

Proiectul de lege, trecut cu 239 de voturi „pentru”, 8 voturi „contra” și 33 de abțineri, este inițiat de AUR și susținut de mai mulți parlamentari POT și SOS RO, dar și de deputați ai PSD, minorităților, PNL și USR. Acesta modifică Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Proiectul prevede că „ponderea de participare a sportivilor de performanță români, la nivel de seniori și tineret, la competițiile sportive naționale oficiale nu poate fi mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți care pot evolua în teren pe parcursul unui meci, pentru fiecare echipă”.

În comisiile de specialitate din Camera Deputaților a fost introdusă prevederea: „Federațiile sportive naționale au obligația să aibă propria strategie din care să reiasă creșterea procentuală a numărului de jucători români în primele eșaloane valorice”.

„Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, propunându-se ca ponderea de participare a sportivilor de performanță români la competițiile sportive naționale oficiale să nu fie mai mică de 40% din totalul de sportivi participanți, pentru fiecare echipă, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor să fie făcută și de federații împuternicite prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Sport”, arată raportul comisiilor.

Expunerea de motive a proiectului arată că „necesitatea intervenției legislative derivă din dorința de refacere a conexiunii identitate esențiale între comunitate și echipa sportivă pe care o reprezintă”.

Proiectul a fost votat de AUR, UDMR, POT, SOS RO, dar și mai mulți deputați USR, PNL, minorități și de aproape tot grupul deputaților PSD.

Ionuț Stroe (PNL): Este o inițiativă populistă. Cel mai probabil va fi întoarsă pentru reexaminare

Deputatul PNL Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, a declarat miercuri, după adoptarea proiectului, că „riscăm să devenim unul din puținele state din lume care bagă politica în vestiarul echipelor sportive”. „Pe scurt, o lege prin care politicul decide cine are voie să joace și cine nu, pe criterii de cetățenie”, mai notează acesta pe Facebook.

„Este o inițiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă și care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare. Pentru că este o lege care discriminează cetățenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o țară membră a UE, este neconstituțională și afectează sportul românesc”, mai arată acesta.

Stroe a precizat că „din păcate, foarte mulți parlamentari, în special la primul mandat, s-au lăsat seduși de acest fals sentiment de patriotism, care se pretinde de inițiatori”.

Camera Deputaților este forul parlamentar decizional în cazul acestui proiect de lege și astfel actul normativ va fi trimis președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

