Simona Halep a efectuat deja un prim antrenament înaintea confruntării cu rusoiaca Ekaterina Makarova. Imagini de la antrenament au fost publicate de WTA si preluate de pagina de Twitter a fanilor sportivei din România.

Simona Halep a declarat, ieri, că nu poate evalua starea în care se află glezna accidetată la Australian Open. Trebuie să joace un prim meci, pentru a vedea cum se prezintă aceasta, a declarat sportiva româncă.

.@Simona_Halep is ready! She'll take the court at @QatarTennis soon against @katemakarova1!



💪💪💪 pic.twitter.com/ifjLgln662