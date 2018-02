Simona Halep: „E posibil să nu joc la Doha. Piciorul nu este încă vindecat”

Simona Halep a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că nu ar fi corect faţă de colegele sale să joace în partida cu Canada din FedCup, fiind neantrenată după accidentarea din Australia, scrie News.ro. Sportiva adaugă că e posibil să nu fie complet recuperată nici pentru a participa la turneul de la Doha.

Întrebată dacă mai există vreo şansă să intre în echipa României a răspuns: „Nu cred că e potrivit ca eu să intru în teren neantrenată de când am venit din Australia, fiind încă accidentată. Din punctul meu de vedere nu e corect faţă de celelalte jucătoare, pentru că sunt în formă, sunt sănătoase şi mi se pare mult mai bine ca echipa să fie formată din jucătoare apte sută la sută pentru joc”.

Numărul doi mondial în ierarhia WTA, Halep a precizat că spre sfârşitul săptămânii va cunoaşte starea piciorului accidentat. „Este o plăcere să vin din nou la Cluj, chiar dacă am pierdut ambele meciuri când am jucat aici. Acum sunt sigur că vom avea o partidă câştigătoare. Am încredere în fete, da la FedCup parcă toate meciurile sunt altfel, parcă toate adversarele joacă mai bine. Îmi pare rău că nu pot să joc, piciorul nu este vindecat. Toate sunt pregătite să câştige acest meci. Mie îmi pare foarte rău că nu pot să joc, de aceea am şi venit ca să simt atmosfera echipei. Piciorul meu nu este încă vindecat, ieri am făcut un tratatment, trebuie stau trei zile cu un bandaj şi după aceea voi şti cum sunt, dacă mă mai doare sau nu. Momentan nu pot spune în ce situaţie sunt, pe vineri sau sâmbătă, voi şti mai multe”, a spus Halep.

Ea a afirmat că este posibil să nu joace nici la Doha: „Momentan da, e posibil să nu joc la Doha. Nu ştiu ce va fi, la Doha voi juca miercurea viitoare. Dacă piciorul va fi bine vineri când scot bandajul, probabil, dar sunt şanse să nu joc”.

Simona Halep a spus că este impresionată de căldura cu care a fost primită la Cluj-Napoca. „Mă bucur că sunt mulţi fani care vin să susţină echipa României, chiar dacă eu nu joc. Voi fi deschisă cu ei voi încerca să mulţumesc pe toată lumea. O să sprijin echipa României în acest joc. Îmi face plăcere să văd că primesc atâta căldură, o să merg la fani o să fac poze şi o să ofer autografe dacă voi fi solicitată”, a mai spus jucătoarea.

Fiind întrebată dacă are noutăţi privind sponsorul tehnic, a spus că nu are nimic nou, dar „în câteva zile, în week-end”, ar putea avea veşti.

Simona Halep a mai spus că plănuieşte ca în aceste zile să viziteze oraşul Cluj Napoca şi a apreciat ca fiind o ideea bună să aungă şi la Salina Turda.

Halep nu va evolua în întâlnirea României cu Canada din FedCup din cauza unei accidentări la gleznă, dar se află la Cluj pentru a fi alături de coechipierele sale. Ea a asistat, miercuri dimineaţă, la antrenamentul jucătoarelor din naţionala României.