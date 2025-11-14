Live TV

(P) Kaufland se alătură Federației Române de Tenis și lansează „Servește Inspirație”, platforma ce conectează cariera și sportul

Data publicării:
1920x1080_Kaufland-x-FRT-poza principala

Kaufland România anunță parteneriatul cu Federația Română de Tenis, prin care sprijină sportivele ce reprezintă România la Billie Jean King Cup, cea mai importantă competiție internațională a tenisului feminin pe echipe. Colaborarea marchează lansarea “Servește Inspirație”, o platformă de carieră prin care Kaufland conectează lumea sportului cu cea profesională, inspirată de repere comune precum: performanță, disciplină, echilibru și spirit de echipă. Inițiativa reunește proiectele prin care compania susține sportul, performanța și poveștile care inspiră prin acțiune.

Platforma va cuprinde poveștile sportivelor care reprezintă România la Billie Jean King Cup, parte din colaborarea Kaufland cu Federația Română de Tenis, și oferă o perspectivă autentică asupra performanței și spiritului de echipă. Aceasta aduce în prim-plan forța feminină ca sursă de inspirație și creștere, prezentă pe teren, în carieră și în viața de zi cu zi. În continuare, „Servește Inspirație” va crește prin includerea altor proiecte și povești din sport și din inițiativele susținute de Kaufland, continuând să promoveze exemple reale de curaj și determinare.
„Inspirația începe cu un gest simplu: curajul de a juca. Femeile din sport și din carieră demonstrează zi de zi că echilibrul, determinarea și încrederea pot schimba ritmul unui joc și direcția unei cariere. Prin acest parteneriat, vrem să facem vizibilă energia care dă sens performanței.” – Estera Anghelescu, Director Recrutare și Employer Branding, Kaufland România.

Prin colaborarea cu Federația Română de Tenis, Kaufland își reafirmă angajamentul de a susține sportul ca formă de educație și dezvoltare, un spațiu în care disciplina, perseverența și spiritul de echipă se transformă în abilități valoroase, utile atât în viață, cât și în carieră. Compania continuă astfel o tradiție solidă de implicare în inițiative care promovează colaborarea și performanța, printre care se numără parteneriatele cu Federația Română de Rugby, Federația Română de Canotaj, Kaufland–BRD Wheelchair Tennis Open, Cupa României la Baschet în Scaun Rulant și multe altele.

„Servește Inspirație” își propune să devină, pe termen lung, un spațiu unde performanța din sport se întâlnește cu cea din carieră. Dincolo de tenis, compania va continua să aducă în prim-plan povești și exemple care vorbesc despre ambiție, colaborare și pasiune, indiferent de domeniu, vârstă sau gen.

Editor : A.D.V.

