Posibilă revenire a Serenei Wiliams în tenis. Sportiva tocmai a reintrat în programul de testare antidoping

Serena Williams a făcut demersul procedural necesar pentru orice jucător care intenționează să revină în competiții, după ce a reintrat în programul de testare al Agenției Internaționale pentru Integritate în Tenis (ITIA), pentru prima dată din 2022.

Williams, în vârstă de 44 de ani, nu a mai jucat un meci oficial de la calificarea în turul trei al US Open, acum mai bine de trei ani.

Ea deține 23 de titluri de Grand Slam la simplu.

Deși la momentul respectiv a descris plecarea sa ca o „îndepărtare” de sport, mai degrabă decât o retragere definitivă, în septembrie a depus documentele la ITIA care o scuteau de cerințele stricte privind localizarea în sport. Pentru a reveni în competiție, însă, jucătorii trebuie să se pună la dispoziție pentru testarea în afara competiției timp de șase luni înainte de a li se permite să participe la un eveniment.

Numele lui Williams a apărut pe lista actualizată a grupului de testare a agenției, datată 6 octombrie. Un purtător de cuvânt al ITIA a confirmat marți pentru Guardian că Williams a solicitat reintegrarea, subliniind însă că prezența pe listă nu constituie în sine o dovadă a revenirii.

„Serena Williams a revenit pe lista grupului de testare înregistrat”, a declarat un purtător de cuvânt al ITIA, menționând că sportivii care revin din retragere „trebuie să se supună testelor timp de șase luni înainte de a putea concura din nou”, în conformitate cu reglementările Agenției Mondiale Antidoping (Wada).

Mai târziu, marți, Williams a contestat public faptul că includerea ei în grup semnala vreun plan de revenire. „Omg, nu mă întorc”, a scris ea pe X. „Această zvonistică este o nebunie.”

Un reprezentant al lui Williams nu a răspuns imediat la întrebările The Guardian cu privire la intențiile sale.

Posibilă apariție la US Open

Zvonurile despre o posibilă apariție la US Open au circulat discret în timpul turneului din acest an, în special în jurul evenimentului de dublu mixt, care a evoluat într-o competiție de două zile plină de vedete cu wildcard-uri. Dar, deoarece Williams era încă clasificată ca retrasă la acea vreme, ea nu era eligibilă pentru a participa.

Persoane familiarizate cu procesul au declarat pentru Guardian că Williams a explorat posibilitatea unei reveniri mai devreme decât în această toamnă. O încercare de a se reînscrie în lista de testare a fost făcută în august, chiar înainte de US Open, cel mai probabil cu speranța de a juca dublu alături de sora ei, Venus. Aceste planuri s-au risipit odată ce a devenit clar că perioada de testare de șase luni nu putea fi eliminată, o restricție care l-a împiedicat pe Andy Roddick să facă o apariție similară de ultim moment la dublu în 2014.

