Trei români care făceau parte dintr-o rețea internațională, care corupea jucători de tenis pentru a câștiga sume imense de bani, au fost arestați. De altfel, întreaga acțiune a pornit de la unul dintre ei, rezident în Spania. Alți 3 tenismeni francezi sunt și ei după gratii, gruparea fiind anihilată, anunță Digi24.

Ofițerii Poliției Naționale Spaniole au participat la o operațiune, coordonată de Eurojust, la care au fost implicate autoritățile franceze, bulgare, spaniole și române, pentru a destructura o organizație criminală care a pus la punct un sistem complex de trucare a meciurilor de tenis, arată site-ul Ministerului de Interne din Spania.

16 persoane au fost arestate în dosar, având loc două percheziții, în Guadalajara și Valladolid.

Gruparea asigura profituri substanțiale clienților săi prin manipularea rezultatelor meciurilor în perioada 2018 -2024. Suspiciunile de trucare a meciurilor au apărut atunci când jucători de rang superior erau învinși și pierdeau puncte importante în timpul partidelor.

Cum majoritatea pariurilor se bazau pe pierderea unui set sau a unui meci de către aceiași jucători, în urma anchetei ample, agenții au reușit să elucideze strategia aplicată de rețeaua infracțională: aceasta a plătit mai mulți jucători, clasați pe locuri fruntaşe în clasamentul ATP, pentru a pierde în mod deliberat un set sau un meci.

