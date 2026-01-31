Live TV

Elena Rîbakina a câștigat Australian Open după ce a învins-o pe Arina Sabalenka. Revenire spectaculoasă a sportivei din Kazahstan

elena rybakina dubai 2020
Foto: gettyImages

Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rîbakina, cap de serie 5, a învins-o în trei seturi pe sportiva belarusă Arina Sabalenka, locul 1 mondial, şi a câştigat pentru prima oară turneul de la Australian Open.

Rîbakina s-a impus, scor 6-4, 4-6, 6-4. În setul decisiv, Rîbakina a reuşit să revină după ce a fost condusă cu 3-0.

Meciul a durat două ore şi 18 minute.

Este al doilea titlu de grand slam din carieră pentru Rîbakina (26 de ani), după cel de la Wimbledon, din 2022.

Sportiva din Kazahstan şi-a luat revanşa în faţa rivalei din Belarus, după ce a pierdut în finala de la Australian Open în 2023.

Sabalenka a câştigat la Melbourne şi în 2024. În 2025 a jucat finala, dar a pierdut în faţa americancei Madison Keys.

La 27 de ani, Sabalenka mai are în palmares şi două titluri de grand slam la US Open.

