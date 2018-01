Cum i-a răsturnat Simona Halep convingerile lui CTP

„Nu mă așteptam la nimic din ce am văzut!”, a declarat categoric Cristian Tudor Popescu, la Digi24, după calificarea în finala de la Australian Open a Simonei Halep.

„Nu mă așteptam să văd omul nou. Omul ăla care nu există! Am crezut, am crezut ani de zile după '89 - că aveam și eu problemele mele, reminiscențele mele comuniste în cap - am crezut că poți să schimbi oameni. La vârste mature, după 20 de ani, că poți să-l schimbi, să îi transformi, să-i faci mai buni... Ei, viața mi-a demonstrat - mie cel puțin - că nu se poate așa ceva! Muream cu convingerea că oamenii nu pot fi schimbați și că nu se pot schimba”, a mărturisit Cristian Tudor Popescu. „Ei, bine, Simona mi-a demonstrat acum contrariul, ca-n...nu știu... ca-ntr-o reîncarnare. Aproape metempsihoză. E o altă Simona Halep, care și-a omorât frica, fricile din ea, cele care o împiedicau să atace, o împiedicau să iasă în prim-plan, să lovească, să nu stea pe fund, să nu aștepte greșeala adversarei. Or, acum, am văzut o altă Simona pe teren”, a comentat CTP. „E mult mai mult decât tenis ce am văzut acolo”, a conchis jurnalistul.

Simona luptă sâmbătă, de la ora 10:30, pentru primul său titlu de Grand Slam și pentru a rămâne în continuare numărul 1 mondial în clasamentul WTA. Miza este mare și pentru daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, care are șansa de a deveni noul număr 1 mondial și de a câștiga, la fel ca românca, primul titlu de Grand Slam al carierei. Românca a avut două meciuri memorabile până acum la Australian Open, în care și-a demonstrat tăria psihică: meciul de anduranță, din turul al treilea, împotriva lui Lauren David, meci ce a durat trei ore și 45 de minute, și meciul din semifinale, împotriva Angelicăi Kerber, cu o durată de două ore și 20 de minute. Ambele partide l-au entuziasmat pe Cristian Tudor Popescu.

Citiți și: CTP: Vom vedea un meci straniu între nou-născuta atacantă Halep și Wozniacki

Întreaga intervenție a lui Cristian Tudor Popescu la „Jurnalul de seară” o puteți urmări aici: