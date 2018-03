Naomi Osaka, după victoria în fața Serenei Williams: „Ea este motivul pentru care m-am apucat de tenis”

Sportiva japoneză Naomi Osaka, locul 22 WTA, a declarat că i s-a împlinit un vis prin întâlnirea cu Serena Williams, jucătoarea ei favorită, apreciind că victoria din primul tur de la Miami Open 2018 este extraordinară, scrie News.ro.

Foto: Guliver/Getty Images

"Am fost foarte emoționată când am intrat pe teren. Dacă nu ştiaţi, Serena este jucătoarea mea favorită. Să joc împotriva ei este un vis împlinit, este extraordinar că am reuşit să câştig. Serena este motivul pentru care m-am apucat de tenis. Am văzut-o de atâtea ori la TV şi mereu am susţinut-o, aşa că a trebuit să mă gândesc că nu joc împotriva ei, ci împotriva altcuiva, iar acest lucru a fost foarte greu", a declarat Osaka.

Serena Williams, fost numărul 1 mondial, a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, în primul tur la turneul de la Miami, de categorie Premier Mandatory. Williams a fost învinsă de japoneza Naomi Osaka, locul 22 WTA, învingătoarea de la Indian Wells, scor 6-3, 6-2.

Meciul a durat o oră şi 18 minute. În turul doi, Osaka va evolua contra sportivei ucrainene Elina Svitolina.