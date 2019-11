Simona Halep: Nu e uşor să-l enervezi pe Darren, dar astăzi am reuşit în sfârşit

Simona Halep a postat, vineri, un mesaj pe Instagram, în care face haz de necaz și spune că a reuşit în sfârşit să-l scoată din sărite pe antrenorul Darren Cahill. Simona Halep a fost eliminată de la Turneul Campioanelor 2019, după ce a pierdut și al doilea meci din grupa violet, împotriva Karolinei Pliskova.

„Nu e uşor să-l enervezi pe Darren, dar astăzi am reuşit în sfârşit”, a scris Simona Halep, aluzie la intervenția dură a lui Darren Cahill din timpul meciului contra jucătoarei de Cehia.

În jocul decisiv pentru calificarea în semifinale, Simona Halep a făcut un prim set de coşmar împotriva Karolinei Pliskova. A fost 6-0 pentru jucătoarea din Cehia. Înaintea setului secund, intervenţia lui Darren Cahill a fost esenţială. Sfaturile au dat roade şi, cu trei break uri, Halep a dus meciul în decisiv, scor 6-2. Setul l-a încheiat cu un as.

Trei intervenţii a avut în total antrenorul în timpul acestei partide și singura în care a lăudat-o pe Halep a fost după setul al doilea, câştigat cu 6-2.

În decisiv, Halep a avut 2-0, dar apoi a pierdut incredibil cinci game uri la rând! La 2-3, Darren Cahill a încercat s-o readucă în joc. „Simo, uită-te la mine. Ultimele trei game-uri au fost o ruşine. Nu poţi să câştigi acest meci dacă joci ca în ultimele trei game-uri”, i-a spus antrenorul. „Cum vrei să se termine acest meci? Depinde de tine. Poţi să închei cu energie la maximum şi cu concentrare sau poţi să continui să faci ce ai făcut în ultimele trei game-uri şi nu ai nici o şansă să câştigi”, a continuat el.

Intervenţia dură n-a mai avut efectul scontat - chiar dacă s-a apropiat ulterior la 4-5, Halep a cedat în final chiar pe serviciul ei.

Nu toată lumea a apreciat intervenţiile lui Darren Cahill. „A fost șocant și umilitor pentru Simona. Sunt momente când trebuie să te enervezi, dar cred ca a fost prea mult”, consideră Jo Durie, fostă semifinalistă la Roland Garros și Wimbledon. Englezii de la The Guardian au scris şi ei că momentul nu a fost plăcut de urmărit din public.

„A fost un mic şoc pentru mine, dar sunt sigură că îl meritam. Nu eram calmă, am schimbat puţin atitudinea, toată lumea ştie că lucrez la asta, am fost puţin nervoasă pe mine că am făcut asta şi sigur l-am enervat şi pe el”, a comentat Simona Halep.

Karolina Pliskova merge în semifinale, unde se va duela cu Ashleigh Barty, în direct la Digi Sport 2. În cealaltă semifinală, Elina Svitolina o va întâlni pe elvețianca Belina Bencic.

Finalistă la prima participare la Turneul Campioanelor, în 2014, Halep nu a mai reuşit ulterior să treacă de grupe. Anul acesta s-a ales, totuşi, cu peste 600 de mii de dolari după cele trei meciuri la Shenzhen și cu 500 de puncte WTA. „Nu sunt prea fericită de cum a ieşit, din nou, turneul acesta nu e pentru mine, clar nu e, terenul e prea tare pentru mine, dar mai încerc şi sper să mai am o şansă anul viitor”, a declarat Simona Halep.

Înfrângerea cu Karolina Pliskova şi eliminarea de la Turneul Campioanelor au reprezentat sfârşitul sezonului pentru Simona Halep. La final de an, rămâne cu triumful de la Wimbledon şi reluarea colaborării cu Darren Cahill.

