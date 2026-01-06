Live TV

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la turneul de la Brisbane. În sferturi o așteaptă un meci de coșmar

Data publicării:
Sorana Cîrstea strânge pumnul.
Sorana Cîrstea. Foto: Profimedia

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 1.691.602 dolari. Românca a întrecut-o pe letona Jelena Ostapenko, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (7/5), și va juca mai departe cu Arina Sabalenka, liderul mondial, care a trecut de spanioloaica Cristina Bucsa.

Sorana Cîrstea (35 ani, 41 WTA), autoare a 11 aşi, s-a impus după o oră şi 46 de minute, scris Agerpres.

Ostapenko (28 ani, 23 WTA) continuă să aibă avantaj în meciurile directe, 4-3, dar Cîrstea a câştigat trei din ultimele patru confruntări.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 19.909 de dolari şi 60 de puncte, iar în optimi o va întâlni pe liderul mondial, Arina Sabalenka, victorioasă în doar 47 de minute în faţa Cristinei Bucşa (Spania), cu 6-0, 6-1.

Cîrstea şi Sabalenka (27 ani) s-au înfruntat de două ori până acum în circuitul profesionist, fiecare având câte o victorie. Românca s-a impus în 2023, în sferturi la Miami, cu 6-4, 6-4, iar belarusa şi-a luat revanşa în acelaşi an, la Madrid, în turul secund, cu 6-4, 6-3.

Alte rezultate consemnate marţi (turul 2):

Diana Şnaider (Rusia/N.12) - Anastasia Potapova (Rusia) 6-1, 6-3

Madison Keys (SUA/N.5) - McCartney Kessler (SUA) 6-4, 6-3.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
coada de masini pe autostrada
1
Coloană de maşini pe cinci kilometri, pe autostrada A1, la nodul rutier din localitatea...
protestatari in iran
2
Pe fondul protestelor, guvernul iranian a anunţat că fiecare cetăţean va primi timp de...
oameni care se bucura in venezuela
3
Cinci ţări din America Latină, plus Spania, resping „orice tentativă de control” asupra...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
4
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
polar bear mama
5
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Digi Sport
Transformarea totală a lui Gică Hagi. Ianis: "Nu l-am văzut niciodată așa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea anunță că se retrage din sport după o carieră de 20 de ani: Când iubești ceva atât de mult, nu e ușor să spui „adio”
Sorana Cîrstea, supărată pe teren.
Sorana Cîrstea a pierdut în fața Karolinei Muchova în turul doi la US Open. Care a fost scorul
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea a înregistrat cea mai mare urcare în clasamentul WTA de luni și a revenit în Top 100. Câți bani a primit, după Cleveland
sorana cirstea miami 2023 profimedia
Sorana Cîrstea a câștigat turneul Masters de la Madrid, la dublu, alături de Anna Kalinskaya
sorana cirstea o imbratiseaza pe simona halep
Îmbrățișarea neașteptată și emoționantă, surprinsă la Cluj, după ce Simona Halep a vorbit despre retragere
Recomandările redacţiei
Delcy rodriguez si maria machado, colaj
De ce a ales-o Trump pe vicepreședinta lui Maduro să preia puterea și...
oameni in zapada
Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori...
Ce înseamnă burnout. Foto Getty Images
Românii ar putea primi concediu plătit pentru burnout. Ce prevede...
putin da indicatii
„A ratat Putin ultima șansă?” Expert: După misiunea Maduro, elita...
Ultimele știri
Scrioşteanu anunţă primii kilometri de autostradă din R. Moldova. Licitaţie pentru ultimul lot din tronsonul Târgu Neamţ-Iaşi-Ungheni
Oficial de la Casa Albă, despre poziţia oficială a americanilor pentru Groenlanda: Nimeni nu s-ar lupta militar cu SUA pentru insulă
Peste 3,5 milioane de copii au primit alocații în noiembrie. Suma totală se apropie de 1,19 miliarde de lei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O solistă celebră dezvăluie diagnosticul grav al gemenelor ei de 8 luni. Ar putea rămâne cu dizabilități...
Cancan
Mama românului mort în infernul din Elveția își plânge fiul: 'Avea o viață frumoasă, nu-i lipsea nimic'
Fanatik.ro
Gigi Becali a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mirel Rădoi: „S-a întâlnit MM cu el”
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Ioan Becali, destăinuiri despre soția columbiană: “Tatăl ei s-a prăbușit cu avionul! E greu să iei o nevastă...
Adevărul
Topul celor mai geroase ierni din România
Playtech
Cum îți poți recupera vechimea pierdută pentru pensie în 2026. Soluții legale dacă ai lucrat la fabrici...
Digi FM
Cine este Cilia Flores, soţia lui Maduro şi „prima combatantă” a socialismului venezuelean. Sunt căsătoriți...
Digi Sport
Leonard Doroftei s-a întors în țara în care a fost numit "cerșetor" și și-a strigat marele regret
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Ce angajați se caută în 2026. Competențele care fac diferența pe piața muncii
Newsweek
Bolojan și ministrul muncii nu cad de acord pe o modificare în legea pensiilor. „Afectează mulți românii”
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...