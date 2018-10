VIDEO. Serena Williams, topless într-o campanie împotriva cancerului la sân

Celebra jucătoare americană de tenis Serena Williams s-a alăturat unei campanii împotriva cancerului la sân şi a făcut-o într-un mod foarte provocator, printr-un videoclip care a provocat uimire, având în vedere că este văzută cântând complet goală de la brâu în sus, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.





În clip, sportiva este văzută acoperindu-şi sânii cu mâinile în timp ce cântă piesa artistei Divinyls Chrissy Amphelt - care a suferit de cancer mamar în 2013 - 'I Touch Myself'.



Intenţia sa este de a atrage atenţia femeilor asupra importanţei de a-şi autoexplora cu regularitate sânii pentru a detecta cât mai precoce orice formaţiuni canceroase, scrie Agerpres.





"În luna aceasta de sensibilizare cu privire la cancerul mamar am înregistrat o versiune a hitului mondial al lui Divinyls 'I Touch Myself' pentru a le reaminti femeilor să se auto-examineze în mod regulat", a scris Serena Williams duminică pe contul său de Instagram.



Tenismena a precizat că videoclipul face parte din campania intitulată 'I Touch Myself' în onoarea interpretei melodiei cu acelaşi titlu, care a murit de cancer la sân şi a lăsat mărturie acest cântec "pentru a le reaminti femeilor că sănătatea lor este pe primul plan".

