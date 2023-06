Un supermarket din Piatra Neamț a fost amendat cu 15.000 de lei, după ce un client a sesizat, în spațiul public, că a descoperit la raft un sandvici în "crustă de mucegai". În urma controlului făcut, scrie Știri-Neamț.ro, inspectorii de sănătate publică au constatat că temperatura din vitrina frigorifică în care erau expuse sandviciurile la vânzare se apropia de 20 de grade Celsius, în loc de cel mult 4-7 grade Celsius, cât e recomandat.

Bărbatul a descoperit la raft sandviciul în "crustă de mucegai" pe 25 mai. Produsul se afla într-o vitrină frigorifică, iar prin ambalajul transparent se puteau vedea petele de mucegai. Potrivit jurnaliștilor de la Mesajul.ro, clientul a mers și l-a predat casierului. Totodată, i-a cerut să verifice produsele de la raft pe motiv că ar putea ajunge să fie cumpărate de copii, care nu acordă atenție sporită în astfel de cazuri.

De sandviciul mucegăit au aflat și inspectorii de sănătate publică, care au mers a doua zi în control la supermarket.

"În data de 26.05.2023, comisarii din cadrul CJPC Neamț au procedat la verificarea imediată a produselor aflate la comercializare la data controlului și, în prezența reprezentantului operatorului economic, au constatat că produsele erau expuse în vitrinele de prezentare fără a respecta temperatura de păstrare a produselor recomandată de producător ( temperatura înregistrată era de 19,5 gr C / temperatura recomandată era de 0 – 4 gr C / 0 – 7 gr C). Echipa de comisari a extins controlul și a constatat faptul că și pentru produsele expuse în vitrina de masă caldă nu se respecta temperatura de păstrare prevăzută de legislație (temperatura înregistrată era de 51-55 gr C/ temperatura prevăzută este de 60 gr C). De asemenea, vitrina de masă caldă prezenta depuneri generate de o igienizare necorespunzătoare", a transmis, pentru Știri-Neamț.ro, comisarul șef adjunct Vlad Ciurea de la CJPC Neamț.

Pentru neregulile descoperite, supermarketul a primit 3 amenzi, în valoare totală de 15.000 de lei. În plus, comisarii de la Protecția Consumatorului au cerut ca toate alimentele din vitrinele de prezentare, în valoare de 1.109 lei, să fie retrase de la vânzare.

Editor : Izabela Zaharia