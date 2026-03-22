Live TV

Sute de consumatori, lăsați fără gaze în Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii. Care este cauza și când se va relua alimentarea

Data actualizării: Data publicării:
gaze aragaz flacara ochi aprins
Foto: Profimedia

Peste 700 de clienţi casnici şi non-casnici au fost afectaţi în urma unei avarii produse la reţeaua de alimentare cu gaze ca urmare a lucrărilor de reabilitare la linia de tramvai, în zona Clăbucet, din Sectorul 1 al Capitalei.

„Ca urmare a unor lucrări de reabilitare reţele şi terasamente pentru tramvai realizate, de către firma SC PORR CONSTRUCT, pe strada Clăbucet, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 martie 2026, începând cu ora 06:14”, transmite duminică Distrigaz Sud Reţele.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 726 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de duminică, în jurul orei 20:00.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, este mesajul companiei.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sanae Takaichi Donald Trump (1)
1
Cum a reușit premierul japonez Sanae Takaichi, contrar așteptărilor, să transforme a doua...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
2
Paradoxul conflictului modern. Războiul lui Trump în Iran costă deja mai mult decât prima...
orban putin
3
Serviciile secrete ruse vor să însceneze o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce...
trufe negre
4
Garda de Mediu a dat amenzi de aproape 1,8 milioane de lei după controale în toată țara...
Iran oil crude petroleum fuel barrels in row concept. Iranian petrol business and fuel extraction industrial containers 3d illustration.
5
Primele reacții după ce SUA au suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului iranian...
”Apropiații au fost șocați”! S-a aflat: ce s-a întâmplat chiar înainte ca Chuck Norris să moară
Digi Sport
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
parcagii
Apelul Primăriei Capitalei și al Poliției Locale: Nu le mai daţi bani parcagiilor! O formă de înșelăciune care trebuie oprită
profimedia-1084301246
Iranul a atacat sursa bogăției Qatarului, care se credea la adăpost de furia Teheranului: cum va influența războiul
Mineri protestând în Târgu Jiu
Minerii din Valea Jiului continuă protestul, iar marți vor veni la București
sofer la volan consulta telefonul
Percheziţii DNA la firme de ride-sharing din București într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 61 milioane lei
Ciprian Ciucu
Ciucu, întâlnire cu companiile de utilităţi: Este obligatorie coordonarea. Nu e posibil să încheiem o lucrare, apoi veniţi să spargeți
Recomandările redacţiei
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de...
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
Războiul din Iran, marcat de mesaje contradictorii. Posibilele...
remorcher astana midia
Blocaj în căutările marinarilor de pe remorcherul Astana. Intervenția...
Ultimele știri
Chiseliță: Prețul motorinei ar putea crește în continuare, scăderi doar dacă s-ar încheia războiul
„Ar fi trebuit să aștepte rezultatul alegerilor”. Temeri în rândul criticilor europeni ai lui Orban: UE a căzut într-o capcană
Prototip de baterie cuantică, creat de cercetători australieni: ar putea încărca drone sau mașini „din mers”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a pierdut soțul în vacanță, la 30 de ani, dar a găsit puterea de a merge mai departe: „Mă simt norocoasă...
Cancan
Pensii cu 720 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Fanatik.ro
Mircea Geoană, amintiri tari cu Silvio Berlusconi! De ce nu mai ține cu Milan și ce rol are Cristi Chivu...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Câți bani a pierdut Valeriu Iftime în fotbal. Orașul Botoșani, locul 2 după București într-un clasament...
Adevărul
Milioane de români s-au stabilit în străinătate. Banii trimiși acasă au depășit investițiile străine directe
Playtech
Este mai ieftin să lași luminile aprinse decât să le stingi – explicația experților pentru un mit vechi
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, tachinări și zâmbete: "Aveți grijă ce spuneți, s-ar putea să fiți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a aflat tot: Ronaldo și Georgina au semnat contractul, înainte de nuntă! Portughezul îi plătește o avere...
Pro FM
Toți ochii au fost pe ea. Bianca Censori, fotografiată în L.A., în micro pantaloni și top cu un decolteu...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
Cum a profitat Ucraina de destrămarea comunicațiilor rusești pentru a trece rapid în ofensivă
Newsweek
Ministrul muncii, anunț pentru 4.600.000 pensionari: Pensiile cresc cu sume între 128 și 700 lei. „Nu amânăm”
Digi FM
Kevin Hart își ironizează propria statuie de ceară: "Cine dracu’ e ăsta?". Comentariul lui Dwayne Johnson...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Mecanismul prin care gripa severă afectează inima, descoperit de cercetători. De ce crește numărul de atacuri...
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Scarlett Johansson, fără machiaj pe platourile „The Exorcist”. Actrița a surprins cu o apariție naturală în...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant