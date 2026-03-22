Sute de consumatori, lăsați fără gaze în Sectorul 1 al Capitalei din cauza unei avarii. Care este cauza și când se va relua alimentarea

Peste 700 de clienţi casnici şi non-casnici au fost afectaţi în urma unei avarii produse la reţeaua de alimentare cu gaze ca urmare a lucrărilor de reabilitare la linia de tramvai, în zona Clăbucet, din Sectorul 1 al Capitalei.

„Ca urmare a unor lucrări de reabilitare reţele şi terasamente pentru tramvai realizate, de către firma SC PORR CONSTRUCT, pe strada Clăbucet, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unor elemente aferente reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 martie 2026, începând cu ora 06:14”, transmite duminică Distrigaz Sud Reţele.

În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 726 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Clăbucet, Dornei, Parângului, Aviator Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din Sectorul 1 al municipiului Bucureşti.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de duminică, în jurul orei 20:00.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, este mesajul companiei.

