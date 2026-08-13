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Ucraina a înregistrat cea mai scăzută temperatură din ultimii 80 de ani pentru această dată

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Termometru
Foto: Profimedia
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Dunărea seacă, codurile galbene sau portocalii de temperatură ridicată sunt din abundență, iar în Ucraina tocmai s-a înregistrat un record de temperatură: cea mai scăzută din ultimii 80 de ani.

În regiunea Zhitomir, în noaptea de 13 august s-a înregistrat un nou record de temperatură – temperatura aerului a scăzut la cele mai scăzute valori pentru această dată din întreaga perioadă de observații.

RBC-Ucraina relatează acest lucru, citând Centrul regional de hidrometeorologie din Zhitomir.

La stația meteorologică din Korosten, temperatura aerului a scăzut noaptea la +4,9 °C. Aceasta a depășit valoarea absolută anterioară pentru data de 13 august, care se menținea din 1998 (+7,3 °C).

După acest val de frig, în Ucraina este așteptat un nou val de temperaturi caniculare.

Editor : Sebastian Eduard

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