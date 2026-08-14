Atac cibernetic în Franța: hackerii au furat datele contribuabililor. Aproape 700.000 de persoane ar putea fi afectate

Date aparținând contribuabililor din Franța, atât persoane fizice, cât și profesioniști, au fost furate în urma unui atac cibernetic asupra administrației fiscale, a anunțat joi seară Ministerul francez al Finanțelor. Autoritățile încearcă să stabilească amploarea breșei și ce informații au fost compromise, în timp ce o platformă care monitorizează atacurile informatice susține că datele a aproape 700.000 de contribuabili ar fi fost furate, potrivit Reuters.

Ministerul francez al Finanțelor a precizat, într-un comunicat, că un „actor rău intenționat” a susținut miercuri că a pătruns în sistemele Direcției Generale a Finanțelor Publice (DGFiP) la sfârșitul lunii iunie.

Investigațiile desfășurate ulterior au confirmat existența atacului cibernetic, în urma căruia au fost consultate și extrase date ale contribuabililor.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată ce informații au fost compromise și nici numărul exact al persoanelor afectate. Investigațiile continuă, iar Ministerul Finanțelor a anunțat că va comunica noi informații pe măsură ce acestea vor fi disponibile.

„Utilizatorii vizați vor primi o informare individuală care va preciza datele care ar fi putut fi consultate sau extrase și, după caz, măsurile de precauție care trebuie adoptate”, se arată în comunicatul ministerului.

FrenchBreaches, o platformă care monitorizează atacurile cibernetice din Franța, susține că au fost furate datele a aproape 700.000 de contribuabili. Platforma precizează că informația provine de la presupușii hackeri.

Ministerul francez al Finanțelor nu a confirmat însă această cifră.

Incidentul din Franța vine după ce autoritățile poloneze au anunțat miercuri o scurgere masivă de date medicale și personale care vizează aproape 19 milioane de cetățeni, în urma unui atac cibernetic asupra unui furnizor de software medical.

Editor : Ș.A.