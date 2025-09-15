Un băiat de 13 ani din comuna argeșeană Cocu a murit într-un accident de ATV: s-a izbit de un copac și nu purta cască de protecție

Un copil de 13 ani a murit, luni seară, în comuna Cocu din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac. Polițiștii au stabilit că băiatul nu purta cască de protecție în momentul accidentului.

„Din cercetările preliminare, efectuate de poliţiştii Biroului Rutier Piteşti, s-a stabilit că un minor 13 ani, din Cocu, care conducea un ATV, pe DJ 703E, de pe raza localităţii de domiciliu, având direcţia de deplasare Uda spre Vedea, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, fără a purta cască de protecţie, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune cu un copac”, a transmis IPJ Argeş, potrivit News.ro.

Sursa citată a precizat că urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, în care poliţiştii continuă cercetările, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul rutier a avut loc.

