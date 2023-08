Un copil de 1 an, din Gorj, a murit după ce a fost lovit accidental cu maşina de fratele său

Un băieţel de un an şi patru luni din judeţul Gorj a murit după ce a fost lovit cu maşina de fratele său, în mod accidental. Primarul comunei susține că micuţul nu a putut fi salvat întrucât ambulanţa trimisă nu avea medic şi dotări corespunzătoare, scrie news.ro. Reprezentanţii SAJ au precizat că băiatul a fost găsit în stop cardio-respirator şi cu hemoragie, fără ca rudele să precizeze din ce motiv se afla în acea stare, iar manevrele de resuscitare făcute nu au dat rezultat.



Incidentul a avut loc în 11 august, când poliţiştii din Motru au fost sesizaţi, printr-un apel la 112, de către un bărbat de 36 de ani, din comuna Slivileşti, despre faptul că un copil este inconştient.



Poliţiştii au stabilit că un tânăr de 18 ani, din comuna Slivileşti, în timp ce se afla în curtea locuinţei de domiciliu, ar fi manevrat autoturismul familiei, moment în care nu l-ar fi observat pe fratele său de 1 an şi 4 luni şi l-ar fi lovit accidental.



”Echipajul medical ajuns la faţa locului a efectuat manevre de resuscitare, însă din păcate a fost declarat decesul copilului. În cauză, poliţiştii efectuează cercetări în vederea stabilirii cauzelor şi împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis, vineri, IPJ Gorj.



Potrivit presei locale, primarul localităţii Slivileşti, Sorin Bucurescu, afirmă că ambulanţa care a venit de la Motru era doar cu asistentă şi şofer, iar copilul era în stare gravă. El spune că a sunat personal la 112 pentru a solicita o ambulanţă cu medic şi cu dotări pentru a salva viaţa micuţului, dar i s-a răspuns că nu este niciun medic pe tură. Primarul afirmă că, astfel, copilul a murit în ambulanţă.



Reprezentanţii SAJ Gorj au transmis, pentru Pandurul.ro, că persoana care a sunat la 112 nu a dat detalii despre starea copilului şi nu a răspuns la întrebările dispecerului, acolo fiind trimis un echipaj B2 de la Motru. Copilul a fost găsit în stop cardio-respirator, cu hemoragie la nivelul cavităţii bucale, iar manevrele de resuscitare nu au dat rezultat. Reprezentanţii SAU au afirmat că rudele micuţului nu au precizat din ce motiv se afla copilul în acea stare.

