Patru persoane au fost reţinute pentru braconaj şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, în acest caz fiind efectuate zece percheziţii domiciliare, a precizat, marţi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu.

Potrivit acesteia, poliţiştii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat, marţi, zece percheziţii domiciliare, atât pe raza judeţului Gorj (în comunele Runcu, Stăneşti, Băleşti şi municipiul Târgu Jiu), cât şi a judeţului Dolj, la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de braconaj cinegetic şi piscicol, conform Agerpres.

În timpul percheziţiilor, un bărbat de 56 de ani, din comuna Runcu, a fost depistat în flagrant delict după ce vânase, fără drept, un exemplar de căprior, la domiciliul acestuia fiind găsite mai multe kilograme de carne de vânat, provenite din săvârşirea infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj cinegetic şi piscicol, transportul vânatului dobândit sau găsit împuşcat ori tranşat în teren, comercializarea, naturalizarea şi orice operaţiuni privind vânatul sau părţi ori produse uşor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condiţiilor legii.

„Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că alţi trei bărbaţi, de 30, 31 şi 34 de ani, din comunele Băleşti şi Runcu, cercetaţi în cauză, participau la acţiuni de vânătoare fără a deţine autorizaţii legale emise de gestionarii fondurilor de vânătoare, ocazie cu care ar fi recoltat, în repetate rânduri, diverse specii de vânat. În urma percheziţiilor efectuate, au fost depistate şi ridicate în vederea indisponibilizării 28 de kilograme de carne de cerb comun, zece kilograme de carne de căprior, eviscerată proaspăt, o piele de căprior, cu capul şi picioarele ataşate, 12 kilograme de carne de mistreţ, cinci trofee de mistreţ, cinci trofee de cerb comun, trei trofee de capră neagră, cinci arme letale de vânătoare deţinute legal, folosite la acţiuni de braconaj, 33 de cartuşe de vânătoare cu glonţ, o cameră monitorizare vânat, două dispozitive de iluminat (lanternă) cu sistem magnetic de fixare pe armă, 11 plase de pescuit monofilament cu lungimea de aproximativ 100 de metri fiecare, două mincioage, două bărci gonflabile", a menţionat Miruna Prejbeanu.

Toţi cei patru reţinuţi vor fi prezentaţi, marţi, Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri legale.

Activităţile au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Ordine Publică, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului Rutier şi Biroului pentru Protecţia Animalelor.

