Un copil de cinci ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Capitală

Un copil de 5 ani a murit, duminică, după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din sectorul 1 al Capitalei în care locuia, a anunțat poliția locală. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Poliţia Capitalei a informat că duminică, 22 martie, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, despre căderea unui copil de la etaj, la o adresă din Sectorul 1.

Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat că un copil, în vârstă de 5 ani, era căzut de la etajul al nouălea al imobilului în care locuia.

De asemenea, la adresă s-a deplasat şi un echipaj medical, care a acordat primele îngrijiri medicale minorului în cauză, însă, în pofida eforturilor depuse, a fost declarat decesul acestuia.

Trupul neînsufleţit al copilului va fi transportat la Institutul Naţional de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

Cercetările vor fi preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu poliţişti din cadrul Serviciului Omoruri, pentru stabilirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

