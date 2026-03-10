Live TV

Ce mesaj i-a transmis Putin președintelui iranian, la o zi după ce a discutat la telefon cu Trump

Iranian President Pezeshkian visits Russia
Președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, alături de Putin, în cadrul unei vizite la Moscova. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a vorbit marţi la telefon cu omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, după ce luni a discutat despre războiul din Iran cu preşedintele american Donald Trump, potrivit informaţiilor transmise de Kremlin, relatează EFE, potrivit Agerpres. 

Aceasta este a doua conversaţie telefonică dintre Putin şi Pezeshkian în ultimele cinci zile.

„Preşedintele rus şi-a reiterat poziţia fermă în favoarea unei dezescaladări rapide a conflictului şi a rezolvării acestuia pe cale politică”, a precizat Kremlinul într-un comunicat.

La rândul său, preşedintele Masoud Pezeshkian „a mulţumit Rusiei pentru sprijinul acordat, în special pentru ajutorul umanitar oferit Iranului”.

Cu câteva ore înainte, Kremlinul a evitat să comenteze acuzaţiile conform cărora Rusia împărtăşeşte informaţii sensibile Iranului pentru ca Republica Islamică să se poată apăra împotriva atacurilor SUA şi ale Israelului.

„Nu avem nimic de spus”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, la conferinţa sa de presă telefonică zilnică, ca răspuns la întrebarea unui reporter.

Potrivit celor raportate mai întâi de The Washington Post şi apoi de CNN, Rusia ar furniza Iranului informaţii de spionaj privind locaţia forţelor şi activelor militare americane, inclusiv a navelor de război şi a avioanelor.

Moscova a menţionat de mai multe ori săptămâna trecută necesitatea încetării ostilităţilor în Orientul Mijlociu, subiectul principal al conversaţiei telefonice purtate luni de preşedinţii Rusiei şi SUA.

Potrivit explicaţiilor consilierului preşedintelui rus, Iuri Uşakov, liderul de la Kremlinul i-a prezentat preşedintelui Trump „mai multe propuneri pentru o rezolvare politică rapidă a conflictului iranian”.

Conversaţia, prima dintre cei doi lideri din 2026, a durat aproximativ o oră şi a fost „francă” şi „constructivă”, potrivit lui Uşakov.

Luni, preşedintele Putin şi-a exprimat „sprijinul neclintit” faţă de Republica Islamică după numirea noului ayatollah, Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, care a fost asasinat.

