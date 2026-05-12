Live TV

Ce măsuri iau hotelurile în „războiul prosoapelor”, pentru a se asigura că niciun client nu rămâne fără șezlong

Data publicării:
turist prosop sezlong
Foto: Profimedia

Unele hoteluri și stațiuni iau măsuri drastice împotriva persoanelor care rezervă șezlonguri cu prosoape pentru toată ziua, după ce un bărbat a câștigat o despăgubire în instanță pentru această practică, relatează BBC.

Săptămâna trecută, un turist german a obţinut despăgubiri de aproape 1.000 de euro după ce, în timpul vacanţei sale în Grecia din 2024, nu a reuşit să găsească un şezlong pentru el şi familia sa, deoarece alţi oaspeţi le ocupaseră înainte cu prosoape.

Bărbatul a povestit că a pierdut 20 de minute în fiecare zi încercând să găsească un șezlong, în ciuda faptului că se trezea în fiecare dimineață la 06:00. Toate erau însă deja „rezevate” de către alți turiști care își lăsaseră prosoapele pe ele.

Sunt însă hoteluri și stațiuni care aplică reguli de alocare a șezlongurilor însă de la check-in pentru a face față „războiului prosoapelor”.

Mai mulți turiști au povestit pentru BBC situațiile cu care s-au confruntat în vacanță. Andrew Mills, din Newcastle, a spus că „a petrecut majoritatea zilelor departe de piscină” în vacanța din Zante (Grecia) anul trecut, deoarece șezlongurile „erau deja toate rezervate cu prosoape la ora 6 dimineața”.

Un alt turist a spus că tocmai s-a întors din Antalya, Turcia, unde rezervarea șezlongurilor cu prosoape încă din timpul nopții „i-a distrus vacanța”.

Dar unele stațiuni și hoteluri vin cu soluții.

Pe coasta mediteraneană a Franței, „de două ori pe zi sună un clopoțel și, dacă nu ești la șezlong, toate obiectele de pe el sunt mutate la obiecte pierdute”, a povestit un turist.

Un altul a spus că a stat la un hotel din stațiunea cipriotă Protaras, care este „foarte strict” în aplicarea politicii de „chiriași de șezlonguri”. Astfel, fiecare turist rezervă un șezlong pentru întreaga vacanță și informează hotelul dacă dorește să-și schimbe locul.

Colin Davison, în vârstă de 73 de ani, a spus că a avut că un sistem similar de „alocare a șezlongurilor” la hotelul în care și-a petrecut vacanța în Pafos, Cipru.

Conform site-ului hotelului, oaspeților li se alocă un șezlong la check-in și li se permite să solicite „locul preferat” pe durata vacanței, care este decis „cu corectitudine și atenție”. Oaspeții pot solicita, de asemenea, schimbarea locului.

Tot la un hotel din Cipru, a povestit un alt turist, Ashley Herman, „umbrelele sunt numerotate. Hotelul le alocă, câte una la două persoane, la începutul vacanței. Fiecare șezlong se află de o parte și de alta a umbrelei, prin urmare, o familie de patru persoane primește două umbrele și patru șezlonguri.”

Sunt și hoteluri care iau măsuri mai dure.

„Odată, când eram în Ibiza, turiștii puneau prosoape pe șezlonguri în miez de noapte. Această practică s-a oprit când niște băieți au coborât în toiul nopții și au aruncat toate prosoapele în piscină,” a povestit un alt turist.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
george simion si calin georgescu fac declaratii
1
Ludovic Orban: „Dacă AUR îl propune pe Călin Georgescu premier, e marketing politic. Sunt...
Hungary Election
2
Magyar – Orban, punct de vedere comun. Problema care l-ar putea aduce pe noul premier al...
CGI-Visualisierung: die Strasse von Hormus, ueber die ein grosser Teil des weltweiten Oels verschifft wird, ist nach dem Angriff der USA und Israel au
3
Iranul a transmis răspunsul său la propunerea americană de a pune capăt războiului, prin...
În aceeași zi, Diana Șoșoacă a fost primită la Ambasada Rusiei FOTO Captură / Facebook Diana Șoșoacă
4
Diana Șoșoacă a sfâșiat drapelul UE de Ziua Europei. În aceeași zi a fost a fost la...
deputata
5
O deputată a depus jurământul în limba română în Parlamentul de la Budapesta. Lider UDMR...
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Digi Sport
”Furie la nivel mondial” după gestul făcut de româncele care au scris istorie la Londra! ”E podium? Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
salvamont
Turist rănit grav, salvat după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Salvamontiștii au intervenit pentru a salva 12 oameni în 24 de ore
vacanta, bagaje, aeroport
Despăgubire de 50.000 de euro pentru un turist care a călătorit în afara țării. De ce a fost oferită
salvamont sibiu
Un turist din Bucureşti s-a rătăcit pe munte după ce a urcat pe munte fără echipament de iarnă. Avertismentul Salvamont
gara
Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști
541644812_774265248649931_2219961026792465268_n
Trei persoane care s-au pierdut pe munte în județul Vâlcea au fost găsite. Niciuna nu era echipată corespunzător
Recomandările redacţiei
ilie bolojan lia olguta vasilescu
Schimb de replici la distanță între Ilie Bolojan și Olguța Vasilescu...
oferte la supermarket
„Suntem căutători de oferte”. Cum au ajuns magazinele de tip discount...
oana toiu 1
Oana Țoiu anunță că a convenit cu ministrul de Externe albanez...
soldati americani
„Au nevoie de o bază solidă aici”: Europa, îndemnată să „se calmeze...
Ultimele știri
De la Nixon la Trump: Vizitele preşedinţilor americani în China în mai bine de o jumătate de secol
Un nou studiu despre Diabetul de tip 2 infirmă ce se știa inițial referitor la cauzele apariției acestei maladii
Joe Biden se luptă să împiedice publicarea unor înregistrări ale convorbirilor cu biograful său. Ce au vorbit cei doi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ea are 26 de ani, el 60, iar regulile din căsnicia lor i-au pus pe gânduri pe mulți: "Unii consideră asta...
Cancan
Primele imagini cu Cabral și Andreea, după ce s-a aflat despre DIVORȚ‼️ Încă trăiesc împreună, dar își fac...
Fanatik.ro
Mitul austerității pentru șefii din Energie. Cum au reușit directorii companiilor de stat să-și mărească...
editiadedimineata.ro
Copiii din Marea Britanie au ocolit măsurile de securitate online cu VPN și mustăți false
Fanatik.ro
“Gnahore și Boateng la Rapid!” Daniel Pancu, sfătuit să-i transfere pe fundașii lui Dinamo, liberi de contract
Adevărul
Știi câte puncte de penalizare ai pe permisul auto? Cum se poate verifica online istoricul sancțiunilor
Playtech
Ce se întâmplă dacă ții banii cash acasă în perioade de criză. Avertismentul economiștilor pentru români
Digi FM
Ce pensie are Tudorel Stoica, component al legendarei Steaua ’86: „Mi-e şi ruşine!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Haos total la Real Madrid: Kylian Mbappe refuză să mai joace pe Bernabeu!
Pro FM
Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan, marele absent de la nunta grandioasă cu Victor Cornea. Ce mesaj i-a...
Film Now
Deborra-Lee Furness, devastată după apariția lui Hugh Jackman la Met Gala cu Sutton Foster: „A fost o...
Adevarul
Scandal la vârful Primăriei Slatina. Secretarul general îl acuză pe Mario De Mezzo de agresiune: „M-a urmărit...
Newsweek
Pensia medie - 2.821 lei, pensia de urmaș - 1.524 lei, de invaliditate - 1.084. Vești rele pentru pensionari
Digi FM
20 de imagini de la nunta de poveste a Andreei Bălan. Turn de șampanie, tort superb cu poza mirilor și un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Reacția adorabilă a unui câine când stăpânul lui spune „cuvântul magic”. Imaginile au strâns milioane de...
Film Now
Sandra Bullock, fotografie rară cu copiii ei, de Ziua Mamei: „O onoare pe viață”. De ce a speriat-o gândul de...
UTV
Vezi imaginile de la nunta anului. Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit religios pe malul Lacului...