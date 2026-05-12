Ce măsuri iau hotelurile în „războiul prosoapelor”, pentru a se asigura că niciun client nu rămâne fără șezlong

Unele hoteluri și stațiuni iau măsuri drastice împotriva persoanelor care rezervă șezlonguri cu prosoape pentru toată ziua, după ce un bărbat a câștigat o despăgubire în instanță pentru această practică, relatează BBC.

Săptămâna trecută, un turist german a obţinut despăgubiri de aproape 1.000 de euro după ce, în timpul vacanţei sale în Grecia din 2024, nu a reuşit să găsească un şezlong pentru el şi familia sa, deoarece alţi oaspeţi le ocupaseră înainte cu prosoape.

Bărbatul a povestit că a pierdut 20 de minute în fiecare zi încercând să găsească un șezlong, în ciuda faptului că se trezea în fiecare dimineață la 06:00. Toate erau însă deja „rezevate” de către alți turiști care își lăsaseră prosoapele pe ele.

Sunt însă hoteluri și stațiuni care aplică reguli de alocare a șezlongurilor însă de la check-in pentru a face față „războiului prosoapelor”.

Mai mulți turiști au povestit pentru BBC situațiile cu care s-au confruntat în vacanță. Andrew Mills, din Newcastle, a spus că „a petrecut majoritatea zilelor departe de piscină” în vacanța din Zante (Grecia) anul trecut, deoarece șezlongurile „erau deja toate rezervate cu prosoape la ora 6 dimineața”.

Un alt turist a spus că tocmai s-a întors din Antalya, Turcia, unde rezervarea șezlongurilor cu prosoape încă din timpul nopții „i-a distrus vacanța”.

Dar unele stațiuni și hoteluri vin cu soluții.

Pe coasta mediteraneană a Franței, „de două ori pe zi sună un clopoțel și, dacă nu ești la șezlong, toate obiectele de pe el sunt mutate la obiecte pierdute”, a povestit un turist.

Un altul a spus că a stat la un hotel din stațiunea cipriotă Protaras, care este „foarte strict” în aplicarea politicii de „chiriași de șezlonguri”. Astfel, fiecare turist rezervă un șezlong pentru întreaga vacanță și informează hotelul dacă dorește să-și schimbe locul.

Colin Davison, în vârstă de 73 de ani, a spus că a avut că un sistem similar de „alocare a șezlongurilor” la hotelul în care și-a petrecut vacanța în Pafos, Cipru.

Conform site-ului hotelului, oaspeților li se alocă un șezlong la check-in și li se permite să solicite „locul preferat” pe durata vacanței, care este decis „cu corectitudine și atenție”. Oaspeții pot solicita, de asemenea, schimbarea locului.

Tot la un hotel din Cipru, a povestit un alt turist, Ashley Herman, „umbrelele sunt numerotate. Hotelul le alocă, câte una la două persoane, la începutul vacanței. Fiecare șezlong se află de o parte și de alta a umbrelei, prin urmare, o familie de patru persoane primește două umbrele și patru șezlonguri.”

Sunt și hoteluri care iau măsuri mai dure.

„Odată, când eram în Ibiza, turiștii puneau prosoape pe șezlonguri în miez de noapte. Această practică s-a oprit când niște băieți au coborât în toiul nopții și au aruncat toate prosoapele în piscină,” a povestit un alt turist.

