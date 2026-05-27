Un turist străin a fost muşcat de un urs, în timp ce se afla în zona barajului Vidraru

Un turist bulgar a fost muşcat de un urs, în timp ce se afla, miercuri, în zona barajului Vidraru. Bărbatul rănit a mers la postul de Jandarmerie din apropiere, un jandarm fiind cel care a solicitat intervenţia ambulanţei.

„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în zona Barajului Vidraru pentru acordarea îngrijirilor medicale unui turist de cetăţenie străină care, din primele informaţii, ar fi fost muşcat de mână de un urs”, informează ISU Argeş.

După incident, bărbatul s-a prezentat la postul de jandarmerie de la barajul Vidraru, un jandarm fiind cel care a sunat la 112, solicitând intervenţia unui echipaj medical.



Reprezentanţi ai ISU au precizat pentru News.ro că turistul este conştient şi cooperant, iar la ora transmiterii acestei ştiri primeşte îngrijiri medicale.

Autorităţile din Argeş au transmis mesaj Ro-Alert cu privire la prezenţa animalului în zonă.

