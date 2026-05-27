Live TV

Un turist străin a fost muşcat de un urs, în timp ce se afla în zona barajului Vidraru

Data actualizării: Data publicării:
urs romania
Foto: Profimedia Images

Un turist bulgar a fost muşcat de un urs, în timp ce se afla, miercuri, în zona barajului Vidraru. Bărbatul rănit a mers la postul de Jandarmerie din apropiere, un jandarm fiind cel care a solicitat intervenţia ambulanţei.

„Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost solicitat să intervină în zona Barajului Vidraru pentru acordarea îngrijirilor medicale unui turist de cetăţenie străină care, din primele informaţii, ar fi fost muşcat de mână de un urs”, informează ISU Argeş.

După incident, bărbatul s-a prezentat la postul de jandarmerie de la barajul Vidraru, un jandarm fiind cel care a sunat la 112, solicitând intervenţia unui echipaj medical.

Reprezentanţi ai ISU au precizat pentru News.ro că turistul este conştient şi cooperant, iar la ora transmiterii acestei ştiri primeşte îngrijiri medicale.

Autorităţile din Argeş au transmis mesaj Ro-Alert cu privire la prezenţa animalului în zonă.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Digi Sport
Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut 4,6 miliarde de euro în 24 de ore! ”Arată ca un autobuz”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
urs hotel
Panică în Poiana Brașov: un urs a intrat într-un hotel. „La 112 i s-a spus că nu este o urgență”
Brown,Bear,In,The,Forest,Near,The,Road
Bărbat atacat de urs în Bistrița-Năsăud. Victima a ajuns la spital cu răni multiple
urs brun în pădure
Mesaj RO-Alert după ce un urs a fost văzut în Bistriţa, într-o zonă în care a avut loc un eveniment pentru familii
ursoaica cu pui
Un urs a fost surprins lângă o stație de autobuz din Cluj. În apropiere se află și o școală
Urs
Prahova. Urs capturat în incinta Şcolii de Agenţi de Poliţie de la Câmpina
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia...
BUCURESTI - CAMERA DEPUTATILOR - VOT RIDICARE IMUNITATE - 14 OCT
„PSD sună prin PNL și USR”. Un deputat liberal spune că...
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
Ultimele știri
Șantajul gazului. Cum încearcă Rusia să blocheze drumul Armeniei către Uniunea Europeană
De ce demisionează Tulsi Gabbard, directoarea Serviciului Național de Informații al SUA și cine ar putea să o înlocuiască
Comisarul UE pentru Apărare îndeamnă țările să renunțe la fabricarea armelor „haute couture”: „O producție extrem de sofisticată”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ilie Bolojan și latura pe care românii o văd rar. Dezvăluirea despre soție, telefonul zilnic către mama sa...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Atanas Trică, transfer spectaculos la Dinamo?! Oficialii celor de la U Cluj confirmă negocierile: “Există un...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Daniel Pancu a plecat oficial de la CFR Cluj! Pe cine pune Neluțu Varga antrenor. Update exclusiv
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paris Jackson, despre relația cu tatăl ei, celebrul Michael Jackson: "Nu e treaba nimănui. El a fost cel mai...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Instanța a spus dacă Armata e stagiu de cotizare în condiții speciale la pensie. 2.000.000 pensionari afectați
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
O studentă curajoasă, ședință foto de absolvire cu doi aligatori: “Nu sunt monștri sângeroși. Ar prefera să...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...