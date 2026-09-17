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Exclusiv Victor Ponta spune care e cel mai mare obstacol pentru Siegfried Mureșan: „Eu vă anunț de pe acum că nu-l votez”

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victor ponta sustine un discurs
Victor Ponta. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Într-o intervenție telefonică la Digi24, Victor Ponta a afirmat că era destul de „clar” că Siegfried Mureşan va fi noua nominalizare pentru funcția de premier a președintelui Nicușor Dan. Deși a spus că șeful statului „a făcut foarte bine”, acesta a transmis că nu îl va vota.

„Corect ar fi să spuneți că de acum o oră am publicat cine va fi desemnat, domnul Siegfried Mureșan (…) Era destul de clar. Cred că președintele a făcut foarte bine. Cei de la PNL, USR o să vină în Parlament luni, marți, când vor veni. Dacă întrunesc voturile, vor guverna țara. Au luat 11 deocamdată de la POT, S.O.S și AUR, poate mai iau. 53 le mai trebuie să ia de la POT, S.O.S și AUR. Dacă nu, va pica în Parlament și președintele va face o nouă nominalizare”, a afirmat, pentru Digi24, Victor Ponta.

Întrebat care este cel mai mare obstacol pentru Siegfried Mureșan, deputatul UPR a precizat: „El însuși și partidele care îl susțin. Au 180, bine, 165 de voturi, până la 233… Dacă pot să cumpere atâtea voturi în Parlament. Eu vă anunț de pe acum că nu-l votez, dar dacă pot să cumpere, să guverneze”.

„Toată propaganda a fost cu Nicușor Dan, PSDan și nu știu ce.. Uite că nu l-a desemnat pe Grindeanu. La fel, tot discursul PNL-USR era: «Domnule, să ne pună pe noi, că noi avem soluții». Deși tot ei sunt și acum, nu? Adică să rămână tot ei, de fapt. Se schimbă Bolojan cu  Siegfried. Haideți să vedem. Au voturi în Parlament, trec. Pot să guverneze, doamne ajută, să guverneze. Nu au voturi, atunci sigur va veni un alt guvern după ei”, a mai spus Ponta.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, joi, pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Mureșan a anunțat că a acceptat propunerea șefului statului. El va trebui în următoarele zile să negocieze cu parlamentarii în așa fel încât să obțină o majoritate care să-l instaleze la Palatul Victoria.

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Editor : A.M.G.

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